I dag bisettes kustner, forfatter og tidligere ektefelle til prinsesse Märtha Louise, Ari Behn, i Oslo domkirke.

En av de som skal dit er Espen Eiborg, som i flere år var både kompis og kunstnerkollega med Behn. Eiborg sier til TV 2 og God morgen Norge at han kommer til å huske Behn som en rebell.

– Han var voldsom å være sammen med, og han hadde alltid mye å bidra med. Man merket at Ari var i rommet, sier en tydelig preget Eiborg.

Familien og de rundt Behn har fått mye skryt for at de har vært åpne om at han valgte å ta sitt eget liv da han gikk bort 1. juledag.

Eiborg forteller at han var klar over at kameraten hadde det tøft, men sier han er overrasket

– Det var ikke noe tvil om at han hadde det tungt. Men at han tok det steget overrasket meg, sier Eiborg.

Snakket om å ta sitt liv

Han forteller videre at han hadde samtaler med Behn om det å ta sitt eget liv.

– Vi snakket om det. Vi kom frem til at det var noe vi ikke skulle gjøre. Vi tok hverandre i hånda på vi ikke skulle ta det skrittet, sier kunstneren.

Siden dødsfallet har han tenkt mye på hva han kunne gjort for å hjelpe vennen.

– Vi venner og bekjente rundt ham gjorde det vi kunne for å få ham opp igjen, sier han.

Nå forteller han at det er krevende å håndtere at kameraten har gått bort.

– Jeg driver fortsatt å fordøyer det. Det er litt nytt for meg å ha en kollega og kamerat som går bort på den måten her, sier han.

«HÅPER DU HAR FUNNET FRED»: Mikael Andreassen postet dette bildet på Instagram etter vennens bortgang. Foto:Skjermdump

– Med Ari var ingen ord for store

Med Eiborg i God morgen Norge-studio er P4-profilen, og venn av Ari Behn, Mikael Andreassen. Han forteller at han senest på julaften sendte en tekstmelding til Behn fordi han visste at han hadde det tøft.

– Jeg sendte en melding, hvor jeg skrev at jeg håpte alt var ok, og at jeg tenkte på ham og er glad i ham, sier Andreassen.

Han minnes at ingen ord noen gang var for store når man snakket med Behn.

– Jeg tror aldri jeg har hørt Ari si «jeg er glad i deg». jeg har bare hørt ham si «Jeg elsker deg», sier han.

Andreassen forteller at han synes det er vanskelig å forholde seg til at kompisen er borte, og at han kjenner på sorg og sjokk. Han vil huske forfatteren og kunstneren som en mann som var unikt god på å se enkeltmennesker.

– Når vi mennesker møter hverandre så spør vi hverandre hvordan det går, men så er det bare en høflig samtaleform. Men Ari var unikt åpen, man følte man kjente ham med en gang. Du følte at han så deg i en stor folkemengde, sier Andreassen.

Ari Behn bisettes i Oslo domkirke fredag. Hele bisettelsen kan du følge på TV 2 fra klokken 11.