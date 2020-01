Slottet har offentliggjort hvem fra kongefamilien som skal delta i Ari Behns bisettelse fredag.

Kongen og Dronningen, Kronprinsen og Kronprinsessen, Prinsesse Märtha Louise og Prinsesse Astrid deltar i Ari Behns bisettelse i Oslo domkirke.

Slottet opplyser vanligvis ikke om kongefamiliens barn skal delta på arrangementer.

I sorg

Kongeparet har tidligere uttrykket at de er i stor sorg over at Behn har gått bort.

– Ari var en viktig del av vår familie gjennom mange år, og vi bærer med oss varme, gode minner om ham, skrev kongen og dronningen første juledag.

I sin nyttårstale benyttet kongen anledningen til å uttale seg om Ari Behns dødsfall.

– Vi er sterkt preget av Ari Behns død denne julen. Det har varmet å oppleve folks medfølelse og tente lys på Slottsplassen, sa Kongen under talen.

– En god venn

Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon og Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsesse Mette-Marit tok også nyheten om Behns bortgang med stor sorg.

– VI var veldig glade i Ari, skriver kronprinsen og kronprinsessen.

De beskriver Behn som en god venn, et kjært familiemedlem og en fantastisk onkel.

Både kongeparet og kronprinsparet har sagt at deres varmeste tanker går til Behns tre døtre, Prinsesse Märtha Louise og den nærmeste familie.

Prins Daniel skal delta

Det skal også være en representant fra den svenske kongefamilien i bisettelsen til Ari Behn.

– Jeg kan meddele at Hans Kongelige Høyhet Prins Daniel skal delta i begravelsesgudstjenesten til Ari Behn, sier Johan Tegel i det svenske hoffet til TV 2.

Totalt fem regjeringsmedlemmer deltar under Ari Behns bisettelse fredag. Statsminister Erna Solberg (H), finansminister Siv Jensen (Frp), kulturminister Trine Skei Grande (V), olje- og energiminister Sylvi Listhaug (Frp) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) vil delta, opplyser statsministerens kontor.

NATOS generalsekretær Jens Stoltenberg skal også delta på bisettelsen. Det bekrefter NATOs pressetalskvinne Anne Marte Vestbakke til NTB.