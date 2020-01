– Iran må svare, vi står overfor mulig storkrig

Natt til fredag drepte USA, på ordre fra president Donald Trump, en av Irans aller viktigste generaler.

USA har bedt alle amerikanere i Irak om å forlate landet, mens Iran har varslet kraftig hevn.

Likvideringen av generalen Qasem Soleimani har sendt sjokkbølger gjennom verden. Midtøsten-ekspert, Nils A. Butenschøn ved Universitet i Oslo frykter storkrig.

– Jeg er først og fremst veldig overrasket. Etter angrepet på USAs ambassade i Irak, så var det tegn til at de prøvde å trappe ned. Signalene til Trump har vært at han ikke ønsker noe større militær konfrontasjon i regionen. Dette kan sette i gang et større krigsbilde, sier Nils A. Butenschøn, midtøstenekspert ved Universitet i Oslo.

– Helt umulig at Iran ikke svarer

Eksperten ser det som helt umulig at Iran ikke svarer. Kort tid etter angrepet skal også Irans øverste leder, Ali Khamenei, har allerede varslet kraftig hevn.

SKUMMELT: Nils A.Butenschøn sier angrepet er skummelt for freden. Foto: Uio

– Det er skummelt. Det er umulig for Iran å ikke svare med samme mynt eller hardere. Spørsmålet er hva Iran velger som mottrekk, for de har så mange fronter i regionen. Iran legger ikke det andre kinn til. Det kan bli blodig fremover, sier Butenschøn.

Eksperten trekker Irans militære makt i Libanon, Syria, Irak og Persiabukta som et mulig alternativ for motangrep mot USA.

– Alternativene er at de har sovende celler i USA. Kan man se et iransk angrep i USA? Det her er helt umulig å vite. Dette er en symbolkrig, nå har USA rammet et veldig viktig maktsymbol. Iran må svare med samme mynt.

Viktigste strategen i Midtøsten

Qassem Soleimani var en av Irans viktigste strateger. Ifølge eksperten er det Soleimani som har satt den iranske agendaen i Midtøsten.

– Han har det siste tiåret vært en helt sentral strateg når det gjelder Irans regionale spill i Midtøsten, forklarer han.

VIKTIG: General Qassem Soleimani, her avbildet i Tehran med andre topper i revolusjonsgarden. Foto: AP

– Hvorfor angriper USA den personen som vil føre til en betydelig eskalering? Det har blitt snakket om at USA har mistet sin stilling i regionen, så mulig det har bygget seg opp et behov for å vise at de fortsatt er sterke, sier eksperten.

– Dette kan være som skuddet i Sarajevo. Det kan sette i gang en krig, og det har de forberedt seg på i lang tid. Spørsmålet er om det blir direkte mellom Iran og USA, eller om det blir i form av fronter i andre land, forteller Butenschøn.

Irans varsler hevn

Fredag morgen varsler Irans øverste leder, Ayatollah Ali Khamenei, kraftig hevn over USA etter angrepet mot den iranske generalen Qassem Soleimani.