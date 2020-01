Natt til fredag ble det kjent at en av Irans ledende militære, generalen Qassim Soleimani, ble drept i et målrettet droneangrep beordret av Trump i Bagdad.

Meldingen om generalens død vekker sterke reaksjoner i Iran.

– Vi vil ta kraftig hevn, skriver tidligere revolusjonsgardekommandant, og nåværende iransk politiker, Mohsen Rezaei på Twitter fredag.

Landets utenriksminister Mohammad Javad Zarif er mer diplomatisk i sin kritikk av USA, og omtaler angrepet som «ekstremt farlig og dumdristig eskalering».

– USA bærer alt ansvar for konsekvensene for sine handlinger, skriver han på Twitter.

– Stolt av Trump

USAs tidligere FN-ambassadør, Nikki Haley, skryter av sin tidligere sjef for handlingen.

– Han var en erketerrorist med amerikansk blod på hendene sine. Hans fall burde applauderes av alle som ønsker fred og rettferdighet. Jeg er stolt av president Trump for å gjøre den sterke og rette tingen, sier hun ifølge Reuters.

Den amerikanske demokratiske politikeren Chris Murphy tror drapet på Soleimani kan få farlige konsekvenser for amerikanske borgere.

– En grunn til at vi generelt ikke likviderer utenlandske politiske tjenestemenn er basert på det grunnsynet at det vil få flere, og ikke færre, amerikanere drept, sier han.

– Det burde være vår reelle og alvorlige frykt i kveld, sier han videre.

– Uerstattelig

Mark Dubowitz i tenketanken Foundation for Defense of Democracies, som ønsker en streng politikk overfor Iran, sier til New York Times at Soleimanis død er et hardt slag for landet.

– Gjennom 23 år har han vært det som er tilsvarende spesialkommandoens øverste leder, CIA-sjef og Irans reelle utenriksminister, sier Dubowitz.

– Han er uerstattelig, og han er avgjørende for Irans forsvarsverk, fortsetter han.