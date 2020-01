Like før klokka 02 natt til fredag fikk politiet inn melding om innbrudd i en forretning i Møllergata.

– Vi kikka på overvåkningsbildene, og fikk da en beskrivelse av en person, sier operasjonsleder Tor Jøkling til TV 2.

Kort tid senere, klokken 02.20, fikk politiet melding om et nytt innbrudd, da ved et utested midt i Oslo sentrum. Også da fikk politiet sett på overvåkingsbilder.

– Da kjente våre mannskaper igjen en navngitt kjenning, en mann i slutten av 30-årene. Fra da av lette vi etter han i sentrum, sier Jøkling.

Først klokken 04.30 fikk politiet napp, og da på en måte som operasjonslederen beskriver som «spesiell».

– En av våre patruljer kjørte nedover Karl Johans gate da en mann åpnet bakdøra på bilen, satte seg på det vi kaller «cellerommet» og forlangte å bli kjørt til Brugata. Det viste seg å være vår mann, sier operasjonslederen lattermildt.

Mannen ble så kjørt til arresten.

– Er dette en klassisk tabbetyvsak?

– En kan vel si det. Å oppholde seg utendørs i sentrum etter to innbrudd er ikke en god idé. Det å så gå frivillig inn i en politibil og forlange å bli kjørt et sted er ganske så freidig. Men det gjør saken enkel for oss. Det er nesten som en fisk som hopper opp i båten, sier Jøkling.