I forbindelse med nyttårsfeiringen har den svenske kronprinsessen og kronprinsen vært på ferie i Alpene med sine to barn prinsesse Estelle og prins Oscar.

Men under en tur i bakken var den svenske tronarvingen uheldig, og brakk benet. Prinsessen ble sendt til sykehuset og måtte gipses.

Det melder flere svenske medier, torsdag kveld.

– Vi kan bekrefte at prinsessen har fått et brudd i benet. Hun har fått gips, og har det for øvrig bra, sier pressesjef i det svenske kongehuset, Margareta Thorgren til Aftonbladet.

Tidligere denne uken meldte det svenske ukebladet Svensk Damtidning at kronprinsesse Victoria avlyste alle planer for å være til stede når Ari Behns bisettes fra Oslo Domkirke, fredag 3. januar.

Men på grunn av prinsesse Estelles benbrudd har det blitt endring i planene.

Torsdag bekreftet kongehuset at prins Daniel reiser alene til Oslo, og at det er han som vil representere det svenske kongehuset.