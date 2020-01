Den 80 år gamle partiveteranen representerte Finnmark Høyre på Stortinget i to perioder på 80-tallet. Det er Aftenposten som skriver at Eriksen nå melder seg ut av partiet.

– Min generelle begrunnelse for å avslutte medlemskapet, er at avstanden er blitt for stor mellom mitt verdisyn og den politikken en Høyre-dominert regjering fører, men enkeltsaker er begrunnelsen for at jeg tar denne beslutningen, skriver Steinar Eriksen i et åpent brev til Høyres Hovedorganisasjon.

Følte seg lurt

Eriksen satt på Stortinget fra 1981 til 1989. Han var medlem av sjøfarts- og fiskerikomiteen og samferdselskomiteen. En av de sakene han nevner, er at det ikke blir ilandføring av olje i Finnmark.

Equinor kunngjorde 13. desember at de droppet planene om en oljeterminal i Veidnes i Finnmark fordi det blir for dyrt. Ordføreren i nabokommunen Nordkapp mente de er blitt lurt og vil ha kompensasjon.

– Dette føles langt på vei som bedrageri. Vi har blitt lurt. Absolutt alle i Finnmark, politikere, næringsliv, alle deler av samfunnet, hadde forventninger til fysiske investeringer, sa SV-ordfører Jan Olsen i Nordkapp til NRK for tre uker siden.

Gikk glipp av århundrets julegave

– 50 nye arbeidsplasser ved Veidnesterminalen ville vært århundrets julegave til innbyggerne i Nordkapp, men like viktig; en byggebeslutning ville gitt et sterkt signal til næringslivet om at verdiskaping basert på lokale ressurser skal gi lokale ringvirkninger, skriver Høyre-veteranen.

– Det er ikke et tvilsomt samfunnsøkonomisk regnestykke, men fravær av politisk vilje som stopper denne i Equinor-sammenheng lille investeringen i Nordkapp, skriver Eriksen videre i brevet.

Steinar Eriksen bor i dag i Hundvåg i Rogaland.

