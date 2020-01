Liverpool - Sheffield United 2-0

Liverpool startet det nye året med nok en seier da Sheffield United ble slått 2-0 etter mål av Mohamed Salah og Sadio Mané.

Trepoengeren var nummer 18 på rad på hjemmebane for Liverpool, som ikke har tapt en ligakamp på Anfield siden april 2017.

– Det har vært en maktdemonstrasjon. De har ikke vært så glitrende at man gnir seg i øynene, men de er så bra i alle spillets faser og solide. Vi snakker om verdens beste fotballag for øyeblikket, kommenterte tidligere landslagssjef Nils Johan Semb for TV 2 på Anfield.

Det er 37 kamper og ett år siden Liverpool sist tapte en kamp i Premier League. Siden mai 2018 har Jürgen Klopps menn kun tapt én ligakamp.

– Klopp har bygget verdens beste lag på ganske kort tid, sier Semb.

Liverpool, som har én kamp mindre spilt enn konkurrentene i toppen av tabellen, leder Premier League med 13 poeng ned til Leicester på andreplass og 14 poeng til Manchester City på tredjeplass.

Tidlig ledermål fra Salah

Allerede i fjerde spilleminutt slo Virgil van Dijk en strålende ball mot Andy Robertson på full fart fremover på venstresiden. George Baldock gikk på trynet, så Robertson fikk rom og tid til å sikte på Mohamed Salah, som ga Liverpool en drømmestart med sin 1-0-scoring.

Noen minutter senere kunne Salah doblet Liverpools ledelse, men egypteren ble stoppet av en mesterlig redning av Manchester United-eiendom og Sheffield United-keeper Dean Henderson, som spilte en meget god kamp.

I åpningskvarteret av andre omgang hadde Liverpool noen gode sjanser til å gå opp i 2-0, men vertene kom ikke nærmere enn Salahs skudd i stolpen.

Salah serverte Mané

Men etter 64 minutters spill satt scoringen for Liverpool. En fantastisk kontring endte med at Salah slo en fin stikker til Sadio Mané, som ordnet 2-0.

Sheffield United fikk en enorm mulighet til å redusere med tre minutter igjen å spille, men fra kloss hold satte Oli McBurnie ballen rett på Alisson Becker.

Sheffield United ligger på åttendeplass i Premier League.

– Det kunne blitt store sifre her, men Sheffield United har stått godt imot med de tre stopperne, til tross for presset som har vært, sier Semb.

Saken oppdateres!