Listhaug: – Thunberg og alle miljøforkjempere burde juble

Torsdag kritiserte Greta Thunberg (16) norsk miljøpolitikk, og rettet spesielt kritikk mot det nye oljefeltet Johan Sverdrup.

– Greta Thunberg burde hylle Johan Sverdrup og norsk energipolitikk som en del av løsningen, sier den nylig oppnevnte olje- og energiministeren Sylvi Listhaug til TV 2.

Kritiserer oljefelt

Kritikken fra Thunberg kommer etter et intervju med Equinors konserdirektør, Arne Sigve Nylund, i Financial Times.

Artikkelen handler om oljefeltet Johan Sverdrup, og ble publisert onsdag.

– Vi har et felt som vil produsere i minst 50 år, sier Nylund.

Torsdag åpnet Thunberg et Twitterinnlegg med Nylunds sitat, før hun skriver at Norge åpner det største oljefeltet vest i Europa til tross for at vi er i begynnelsen av en klima- og miljømessig krise.

Thunberg har flere ganger kritisert norsk miljøpolitikk, og sendte blant annet et åpent brev til statsminister Erna Solberg i desember.

– Bør juble

Sylvi Listhaug uttaler til TV 2 at Thunberg og alle miljøforkjempere bør juble over at Johan Sverdrup-feltet har utslipp som er blant de laveste i verden.

Hun legger ved at det produseres 0,7 kilo CO2 per produsert fat olje, mens gjennomsnittet i verden er på 18 kilo CO2 per fat.

– Det eneste verden vil oppnå ved at Norge stenger ned oljeproduksjonen er at klimagassutslippene fra verdens oljeproduksjon øker. Økt produksjon i andre land vil komme i stedet for den norske, gjerne fra steder med høyere utslipp enn norsk sokkel, sier hun.

I desember ble det kjent at Sylvi Listhaug (Frp) er regjeringens nye olje- og energiminister. Hun har siden snakket varmt om oljen, og bedt nordmenn huske hvilke verdier oljen har skapt for Norge.

”We have fields here that will produce for at least 50 years.”

Despite the fact we’re in the beginning of a climate and environmental emergency, Norway is opening new “biggest in Western Europe” oil field. https://t.co/TDOmfI4TZm — Greta Thunberg (@GretaThunberg) January 2, 2020

– Ikke realistisk

Etter Thunberg-kritikken minner hun om at olje også brukes til mye annet enn forbrenning.

– Millioner av barn og voksne i Afrika og Asia ønsker bedre levestandard. Det er ikke realistisk at fornybar energi vil kunne dekke verdens stadig økende energibehov på kort og mellomlang sikt, sier Listhaug.

Hun mener verden kommer til å etterspørre olje i flere tiår, også innen rammene av Parisavtalen.

– Økt energietterspørsel globalt henger sammen med økt levestandard, sier olje-og energiministeren.

Vil ta ansvar

Erna Solberg ble i desember kritisert for valget av Listhaug som ny olje- og energiminister, etter hun i 2011 uttalte at det ikke er bevist at menneskelige CO2-utslipp fører til klimaendringer.