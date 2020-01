Et kraftig temperaturskille deler Europa i disse dager. Varm luft har dominert i Skandinavia, og på Sunndalsøra ble det registrert rekordvarme 19 grader torsdag.

– Det er ganske spesielt når man ser at det er oppimot 19 plussgrader midt på vinteren. Det er faktisk helt sprøtt, sa vakthavende meteorolog Stig Arild Fagerlie i StormGeo torsdag morgen.

Samtidig har bilister og fotgjengere på den greske øya Kreta utfordringer som minner mer om en norsk vinterdag.

Bilder av strender dekket av snø og hagl er delt i sosiale medier.

KAOS: Veien over fjellet i Omalos på Kreta er dekket av omlag en halv meter snø. Foto: Haritos Bobolakis

Kreta er en stor øy med både høye fjell og lange strender. I fjellet er det vanlig med en del snø, men nå har det falt en halv meter, og det skaper problemer for trafikken.

De lave temperaturene forventes å fortsette på i sørøstlige deler av Europa. Luftmassen er tilstekkelig kald til at nedbør vil kunne falle som snø ned mot 200-400 meter, og over helgen kan det bli enda kaldere.

HØYEST: Temperaturene i Norge er de høyeste i hele Europa torsdag morgen. Skjermdump: Weather Ops

Søndag til mandag utvikles et lavtrykk er sørvestlige Tyrkia. Da ventes det nordlig stiv og sterk kuling over Egeerhavet. Temperaturene i for eksempel Athen synker ned mot fire grader, og nedbør kan komme som sludd.

Et uvær er også på vei mot Norge. Et stormsenter, som er ventet å treffe norskekysten fredag, byr allerede på problemer, og det neste døgnet tiltar vinden. Meteorologene har sendt ut farevarsel for sterk vind og mye nedbør i Sør- og Midt-Norge.