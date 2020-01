Ricki Lake: – Jeg har lidd i stillhet i 30 år

– Jeg er frigjort og fri, skriver Lake på Instagram for sine 157.000 følgere.

Skuespilleren og den tidligere programlederen av talkshowprogrammet Ricki Lake la torsdag ut et bilde av seg selv, nesten uten hår på hodet.

– For det første, jeg er ikke syk. Takk gud. Jeg har ikke en midtlivskrise, og jeg har heller ikke et mentalt sammenbrudd. Men jeg har lidd, skriver Lake.

– Jeg har for det meste lidd i stillhet av og på i nesten 30 år. Og jeg er endelig klar for å dele min hemmelighet, fortsetter hun.

– Det har vært smertefullt

Videre forteller stjernen at hun har lidd av hårtap i store deler av sitt voksne liv.

– Det har vært ødeleggende, flaut, smertefullt, skummelt, deprimerende, ensomt, alle de tingene. Det har til og med vært tider hvor jeg har følt meg suicidal over det, skriver hun åpenhjertig.

Nesten ingen i Lakes liv har visst om smerten og traumene hun har levd med, og den 51 år gamle skuespilleren forteller at ikke engang terapeuten hennes visste sannheten.

– Jeg er ikke alene om dette, og målet mitt er å hjelpe andre, samtidig som jeg frigjør meg selv fra det tause helvetet jeg har levd i, skriver hun.

RICKI LAKE: Her slik vi er vant til å se Ricki Lake. Bildet er tatt 4. juni. Foto: Richard Shotwell / AP

«Aldri mer»

I et supplerende Facebook-innlegg forteller hun grunnen til at hun nå deler hemmeligheten sin med verden. De siste to månedene har hun jobbet i London, og hun har også gått mye ned i vekt.

– Håret mitt begynte å falle av igjen – og mye av det. Denne gangen sier jeg «aldri mer». Jeg trenger å bli frigjort , skriver hun.

Lake forteller at hun aldri dro utenbys i mer enn 12 dager i strekk på grunn av hårets omfattende vedlikeholdsarbeid.

– Vel, det er et nytt år, og et nytt tiår, og et nytt meg. Med kjærlighet og støtte fra noen av mine kjæreste venner barberte jeg håret av meg, og det føles så bra, skriver hun.

Skylder på flere ting

Ricki Lake er best kjent for sin mangeårige rolle som programleder for talkshowet Ricki Lake Show. 51-åringen inntok derimot rampelyset flere år tidligere, da hun spilte hovedrollen som Tracy Turnblad i Hairspray fra 1988.

Det er nettopp denne rollen hun mener har delvis skyld for hårproblemene.

– De trippelbehandlet og jobbet med det sunne håret mitt annenhver uke under innspillingen, og håret mitt ble aldri det samme igjen, sier hun og legger til at det er hennes ekte hår i filmen.

Hun legger derimot ikke all skylden på den tøffe behandlingen håret hennes fikk under innspillingen. Lake mener også ekstrem slanking, hormonell prevensjon, flere graviditeter, gener, hårbehandling og stress deler skylden.