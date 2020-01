Muhamed Keita spilte fjorårets sesong i Strømsgodset, men han forlot klubben ved sesongslutt etter å ha vært ute av troppen i de to siste kampene av Eliteserien.

Nå bekrefter den saudiarabiske klubben Ohod at de har signert midtbanespilleren. Ohod spiller på nivå to i Saudi-Arabia.

– Det året her (2019) visste jeg at skulle svinge litt siden jeg var borte fra fotballen ganske lenge. Det er i 2020 jeg skal være 100 prosent. Det er synd at ikke Norge får sett meg i 2020, men sånn er fotballen. Jeg håper å få vist meg fram igjen i Norge når jeg kommer tilbake en gang i fremtiden, sier Muhamed Keita til Drammens Tidende.

Keita sier selv at at han blir i Ohod i to og et halvt år. På Drammens Tidende spørsmål om det er en «ålreit økonomisk avtale», svarer Keita:

– Det vil jeg ikke kommentere, men hva ellers, sier han til avisen.

Keita var en del av Strømsgodset-laget som vant cupen i 2010 og serien tre år senere. Deretter fortsatte karrieren i Lech Poznan, men polakkene sendte han på til sammen fire utlån til Stabæk, Strømsgodset og Vålerenga.

I 2017 satte Keita kursen mot New York Red Bulls, men han ble ingen suksess i USA, for året etter fikk han beskjed om at han ikke var ønsket.

Etter en lang periode uten klubb signerte han for Godset i april i fjor.