I flere uker har elva i den lille kommunen Beiarn sør for Bodø vært full av is. Men de siste dagene har det vært fryktelig mye regn, mildvær og vind.

Det førte til at elva ga slipp, og delte bygda i to.

Uvisst skadeomfang

Barndomshjemmet til Lena Kristensen Hansen ligger mot hovedveien ved siden av elven. Nå står det i fare for å gå tapt.

– Vi vet ikke hvor stor og omfattende skadene er, men det ser ikke bra ut, sier hun til TV 2.

Kommunen har vært utsatt for lignende hendelser tidligere, men så ille som det er nå, har det aldri vært.

– Foreldrene mine er født i 1934 og 1942. Så de var heldigvis ikke i huset da dette skjedde, sier hun videre.

DELT I TO: Ismassene deler kommunen i to. Foto: Andre Kristoffersen

Kristensen Hansen sier at de har vært ved huset for å se an forholdene, men at det ikke var mye de fikk gjort.

– Kjelleren er nok full av vann, og vi håper det ikke har steget ytterligere. Men vi kan ikke gjøre så mye, så lenge vannføringen er sånn som den er nå. Når den går tilbake må vi komme oss inn i huset, og se hvordan det ser ut, sier hun.

Sterkt berørt

Kristensen Hansen sier at foreldrene er sterkt berørt av det som har skjedd.

– Det er mye følelser i sving når jeg ser hvor fortvilt foreldrene mine er, sier hun.

Ordfører i Beiarn kommune Monica Sande (Sp) sier at de har varslet samtlige nødetater om situasjonen som har utspilt seg.

IS: Barndomshjemmet til Lena er dekt av is. Foto: Lena Kristensen Hansen

– Vi har opplevd lignende tidligere. Når det blir mildvær så brått, og elva står full av is, klarer den ikke svelge unna all isen. Men vi har gjort det vi kan, sier Sande.

Flere evakuert

Mellom fem og ti personer er i kveld evakuert fra området.

– Vi kan se at flere hus har fått omfattende skader, forteller TV 2 reporter Roy-Arne Salater, som er på stedet.

Deler av byga har vært uten strøm og tidligere i dag ble personer reddet ut da ismassene laget en demning og vannet steg hurtig.

Kommunen vurderte i kveld å sette inn en krisestab, men droppet det da isen løsnet og det verste trykket ga seg rett før klokken 20.