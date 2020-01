Politiet søker etter tre unge menn etter hendelsen.

De beskrives alle som rundt 20 år gamle.

– Det kan se ut som det var avtalt en bilhandel i området. To personer var i dialog om en bilhandel med de tre mennene vi nå søker etter, sier operasjonsleder Terje Marstad til TV 2.

De tre mennene skal så ha truet til seg et femsifret pengebeløp under bilhandelen.

– En av mennene er iført en Parajumperjakke, en annen er iført grå genser og grå bukse, og tredjepersonen er iført en sort genser, sier Marstad.

De fornærmede ble ikke fysisk skadet under ranet. Politiet skrev først at én mann ble ranet på Lørenskog, før de så opplyste at det er to fornærmede i saken.

Politiet er i dialog med de fornærmede.

