Se Ereviks forklaring i vinduet øverst!



Julematen er for lengst fortært og nyttårsrakettene er fyrt opp. Da er det en god anledning å hedre de spillerne som imponerte mest på isen i desember.

TV 2s ekspert Bjørn Erevik har plukket ut denne femmeren fra Get-ligaen i desember:

Keeper

Luka Gracnar, Storhamar

– Storhamars målvakt har hatt en sterk desember måned. Han har holdt nullen i tre kamper, og har bare sluppet inn fire mål på seks kamper. Fantastiske tall for den slovenske landslagsmålvakten, konkluderer Erevik.

Back

Matt Prapavessis, Storhamar

– Prapavessis gjorde poeng i samtlige kamper i desember. Han har hatt to scoringer og åtte assist, men ikke minst fantastiske +17 i pluss/minus-statistikken.

Back

Nolan Zajak, Stavanger Oilers

– Zajac kan skilte med åtte poeng for Stavanger Oilers i julemåneden. Han satte ny klubbrekord med hele fire målgivende pasninger i overtallsspill i kampen mot MS.

Forward

Patrick Thoresen, Storhamar

– Også han har poeng i samtlige kamper i desember. Fem scoringer, åtte assist og solide pluss tolv på veteranen på Hamar.

Forward

Daniel Ciampini, Stjernen

– Han scoret åtte mål i desember og gjorde hat trick mot Lillehammer. Den kvikke Stjernen-spilleren leverte totalt elleve poeng i desember.

Forward

Brendan Harms, Lillehammer

– Kom sent til Lillehammer, men har virkelig funnet formen når det har dratt seg mot jul og nyttår. Sju mål og sju målgivende gir totalt 14 poeng for Harms. Tross to tap i romjula, har Harms levert meget godt for Lillehammer.