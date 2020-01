I 2006 var livet så mørkt for tidligere nestleder i FrP Per Sandberg, at han vurderte å ta sitt eget liv.

– Først og fremst jobbet jeg alt for mye. Immunforsvaret mitt var helt utslitt, og alt handlet om å komme seg til jul, slik at jeg fikk slappet av, sier Sandberg til TV 2.

– Det var dråpen

Han forteller videre at det var en rekke negative hendelser som til slutt førte til at han vurderte å ta sitt eget liv.

– Jeg mistet blant annet førerkortet, og jeg tok en akevitt før jeg gikk på talerstolen. Det var dråpen som fikk begeret til å renne over, og jeg klarte ikke komme meg ut av det, sier Sandberg og fortsetter:

– Jeg var aldri i kontakt med psykiatrien, men det var andre ting som løftet meg ut av det.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)

Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15)

Helsenorge.no

En rekke organisasjoner er involvert i arbeidet med forebygging av selvmord. Enkelte av dem har støttegrupper og hjelpetelefoner. Se oversikten her.

Første juledag kom nyheten om at Ari Behn hadde tatt sitt eget liv. I ettertid har flere hyllet kongefamilien og Behns nærmeste for åpenheten de har vist.

Også Per Sandberg er klar på at åpenheten kan utgjøre en forskjell.

– Jeg synes de skal roses for det. Det er belagt med skam å snakke om selvmord, men åpenheten kan bidra til at folk får hjelp på en helt annen måte, sier han.

– Lang vei

Den tidligere politikeren mener det er viktig at folk må huske hvor mørkt det er, når folk velger å ta sitt eget liv.

– Da er alle lysene slukket, og man klarer ikke glede seg over noe. Det er en lang vei dit, men når man først kommer dit, er det utrolig vanskelig å komme seg ut av den, sier Sandberg.

Han har selv erfart at nær familie har tatt sitt eget liv. I 1997 tok Sandbergs bror sitt eget liv, og noen år etter gjorde svogeren det samme.

– De var begge ressurspersoner, og jeg hadde aldri trodd at de skulle ta sitt eget liv.

Sandberg mener det handler mye om hvordan vi ser på selvmord i samfunnet.

– Ekstremt tilfelle

Lars Mehlum er professor i psykiatri ved universitetet i Oslo. Han tror også åpenhet om selvmord kan spille en viktig rolle.

– Når kongen inviterer til samtale, så har det en veldig stor betydning. Selv folk som ikke har dette språket kan få hjelp til å sette ord på dette i sin familie- og vennekrets, sier Mehlum til TV 2.

Sandberg har ofte vært i både medienes og offentlighetens søkelys.

Den tidligere politikeren tror måten man snakker om hverandre på, og at folk ikke forstår konsekvensene av det de sier, kan gjøre situasjonen for sårbare folk enda vanskeligere.

– Vi er nødt til å se hverandre mye bedre. Jul og nyttår er et ekstremt tilfelle på det. At man snakker om slike ting, kan bidra til å forebygge. For når en depresjon har kommet, er det mye som skal til for å reparere den, sier Sandberg.