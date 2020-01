Fremskrittspartiet har lenge fridd til Kristen-Norge, men har marginal oppslutning blant kristne.

Den kristne avisen Dagen avdekker at kun 2,7 prosent av aktive kristne stemte Frp ved stortingsvalget i 2017. Dette kommer frem i deres nasjonale kartlegging som er gjennomført de siste månedene.

Til sammenligning stemte 13 prosent av hele Norges befolkning på Frp i samme valg.

Stor reisevirksomhet

Allerede i 2004 deltok den gang partileder i Fremskrittspartiet, Carl I Hagen på møter og fisket etter stemmer fra aktive kristne. På Kråkenes i Bergen sa Hagen: – Jesus sa - La de små barn komme til meg. Jeg tviler på at Muhammed kan ha sagt det samme.

I 2017 gjorde Sylvi Listhaug det samme.

– Jeg blir vel sett på som ondskapens apostel, sa hun på et møte på Oslo Symposium.

Inntrykket var at de aktivt kristne, kirkegjengere og deltakere i lavkirkelige menigheter flokket seg om partiet. Nå har avisa Dagen i Bergen undersøkt om dette stemmer. De har spurt aktive medlemmer i Den Norske Kirke og i forskjellige lavkirkelige menigheter om deres partivalg.

Overraskende

Svarene viser at bare 1.5 prosent av disse stemte på Fremskrittspartiet ved kommunevalget i fjor.

– Vår undersøkelse viser at Frp har veldig lav oppslutning blant de aktive kristne. Hovedbildet er at Krf har rent flertall og det er stor samling i sentrum av de aktivt kristne, sier nyhetsredaktør Astrid Dalehaug Norheim.

– Var det overraskende?

– Ja, jeg ble veldig overrasket. Det var sånn at jeg lurte på om det stemte, sier hun til TV 2.

Valgforsker Bernt Aardal har sett den samme tendensen ved sine valgundersøkelser. Frp har ikke stor oppslutning blant aktivt kristne, overraskende nok.

– I forhold til det vi ser i mediebildet og i sosiale medier så er nok dette overraskende for en del, sier Aardal som arbeider ved institutt for samfunnsvitenskap ved universitetet i Oslo.

Frp-statsråd Sylvi Listhaug avviser at de har forsøkt å friste aktivt kristne velgere mer enn andre.

– Nei, Frp er faktisk et parti for folk flest og dermed også for kristne. Vi er ikke opptatt av hva folk tror på. Det viktigste er at folk stemmer på oss fordi vi har den beste politikken, f.eks. ved å ta vare på den kristne kulturarven.

Kulturarv

Dagen har spurt valgforsker Aardal om Frp rett og slett bør droppe å bry seg om kristne velgere.

– Hva skal man si? Frp er et sammensatt parti, som mange partier selvsagt er. De har sekulære standpunkt i mange saker som strider mot KrFs standpunkter, sier Aardal.

Han mener det er enklere for Frp å sanke stemmer hos dem som er mer opptatt av å bevare vestlig kulturarv framfor å utøve kristendom som religion.

– Det har Sverigedemokraterna gjort i Sverige. Å forsvare norsk kultur kan passe med Frps profil og appellere til deres velgere, selv om de ikke er så aktive kristne, sier valgforskeren til Dagen.