Arsenal bekrefter at Calum Chambers er ute i mellom seks til ni måneder etter å ha røket det fremre korsbåndet i møtet med Chelsea.

Midtstopperen gjennomgikk en operasjon i London torsdag morgen, skriver klubben.

Ifølge The Telegraph blir nå manager Mikael Arteta tvunget til å endre på planene for overgangsvinduet. Spanjolen skal egentlig ha ønsket å prioritere en ny midtbanespiller.

Nå blir det i stedet å prøve å få inn en ny mann på stopperplass. Dayot Upamecano, Nathan Aké og Daniele Rugani er navn som nevnes som nye mulige Arsenal-spillere.

– Vi kommer til å være på markedet for å se hvilke muligheter vi har til å forsterke laget. Vi skal jobbe med det. Jeg skal gi min mening på det vi kan forbedre. Vi har noen fæle skader, som den med Calum for noen dager siden, så det vil åpenbart endre planene for forsvaret, men i realiteten kommer vi ikke til å kunne gjøre mye, sier Arteta.

Venstreback Kieran Tierney er ikke tilbake i full trening før i mars etter å ha blitt operert for en skulder ute av ledd i starten av desember. Héctor Bellerín og Gabriel Martinelli sliter begge med en kjenning på baksiden av låret og får behandling før mandagens FA-cupkamp mot Leeds.

I sin tredje kamp som Arsenal-manager fikk Mikel Arteta sin første seier da Manchester United og Ole Gunnar Solskjær ble slått 2-0 onsdag kveld.