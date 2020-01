En tre år gammel gutt måtte til sykehus etter ha blitt påkjørt av en eldre mann i en Tesla 1. nyttårsdag.

Ifølge NRK var det skipsreder Fred. Olsen som kjørte bilen. Olsen kommenterer saken via sin sekretær.

«Jeg er uendelig trist over det som har skjedd og har siden hendelsen hatt hovedfokus på gutten. Jeg forstår, etter nær og god kontakt med guttens nærmeste, at det etter omstendighetene går bra med ham. Det oppleves ikke riktig med ytterligere kommentarer fra meg.», uttaler skipsrederen.

Politiet meldte om ulykken , som skjedde i Biskop Grimelunds vei på Vinderen, rett etter klokka 14.30 onsdag. Først ble det opplyst at barnet hadde mindre skader, men ambulansepersonell vurderte det som såpass alvorlig at barnet ble tatt med til sykehus.



Det skal ikke være mistanke om promille. Ifølge politiet har 91-åringen fått beslaglagt førerkortet.

Milliardæren er siktet for brudd på vegtrafikklovens paragraf tre som sier at «enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.»

Skipsrederen er ifølge Kapital den 23. rikeste personen i Norge med en formue på 8,90 milliarder kroner.

Det skal stå bra til med barnet.