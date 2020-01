Brannherjede Australia rammes av ny hetebølge

Langs en strekning på rundt 40 mil sørover langs kysten av New South Wales og Victoria opprettet myndighetene torsdag soner som de oppfordret flest mulig til å forlate.

Med en frist på 48 timer ble folk midt i ferietiden bedt om å forlate populære feriedestinasjoner i de to delstatene og reise hjem.

– Vi tar ikke lett på slike beslutninger, men vi vil også være sikre på at vi gjør alt vi kan for å være forberedt på det som kan bli en horribel lørdag, sa delstatsminister Gladys Berejiklian da hun erklærte unntakstilstand i New South Wales.

Senere samme dag ble det også innført unntakstilstand i store deler av delstaten Victoria.

18 omkommet

– Vi har så mange branner i dette området nå at vi har ingen kapasitet til å stanse dem. Vi kan bare sikre at folk ikke står i veien, sier brannsjef Rob Rogers i New South Wales Rural Fire Service til kringkasteren ABC.

Myndighetene frykter lørdagen kan bli verre enn den dramatiske situasjonen som preget flere steder sør i Australia i nyttårshelgen, da kraftige vinder, brannutløste tordenvær med lynnedslag og gnistregn spredte dødelige branner med rekordfart gjennom de lange sammenhengende skogene.

Minst 18 personer er omkommet i brannene hittil i sesongen, og torsdag opplyste delstatsmyndighetene i Victoria at ytterligere 17 personer er savnet.



Bare denne uka er nesten 400 boliger i New South Wales lagt i aske av de intense brannene som etterlater seg hauger med murstein og forvridde metallplater der hvor husene sto.

– Største evakuering noensinne

CANBERRA: To menn med røykmasker i Australias hovedstad Canberra 2. januar. Byen er omringet av skogbranner, og luftkvaliteten i byen har vært elendig de siste dagene. Foto: Mark Baker/ AP/ NTB scanpix

Evakueringsordren utløste lange køer på hovedveiene vekk fra kysten torsdag med trafikk som så vidt beveget seg nordover mot storbyen Sydney.

– Den største evakueringen i området noensinne, kalte transportminister Andrew Constance kolonnene da tusenvis av biler forlot de såkalte «leave zones».

Marineskipet HMAS Choules har ankommet kystbyen Mallacoota med nødvendige forsyninger som vann, mat og drivstoff. Skipet skal også evakuere folk som flyktet fra flammene nyttårsaften.

Over 4.000 turister og fastboende måtte tilbringe nyttårsaften på stranda i den tidligere så idylliske kystbyen helt sørøst i Australia. Skogen som omkranser byen på alle andre kanter enn sjøsiden, sto i brann og tvang fastboende og tilreisende til å søke tilflukt ved vannet og ute i båter.

Den intense varmen fra skogbrannene antente en rekke hus som ble lagt i aske, mens befolkningen sto som maktesløse tilskuere.