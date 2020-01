Rosenborgs Pål André Helland er enig med svenske IFK Norrköping om de personlige betingelsene, melder Adresseavisen.

Det gjenstår at Rosenborg og IFK Norrköping blir enige om overgangen.

Maccabi Tel Aviv skal også ha vært ute etter Helland, som har bestemt seg for Sverige dersom han forlater Rosenborg.

Helland, som fyller 30 år på lørdag, har spilt i Rosenborg siden han kom fra Hødd i 2013. Han var også innom klubben som unggutt.

TV 2 har ikke lykkes i å få kontakt med Helland.

Sportslig leder i Rosenborg, Mikael Dorsin, bekrefter Norrköpings interesse for Helland over Adresseavisen, uten at han vil bekrefte om det har kommet noe bud fra Sverige.

– Dukker det opp noen klubber, må vi vurdere det. Vi må se på hva som er best for klubben og laget. Men Pål har et år igjen av kontrakten, og vi ønsker å beholde ham. Motivert og skadefri er han en stor ressurs og viktig for laget og klubben, sier Dorsin til avisen.

IFK Norrköping havnet på femteplass i Allsvenskan forrige sesong.