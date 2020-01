På nyttårsaften rykket politiet i Alta ut til en knivstikking på en privatadresse. To personer ble sendt til sykehus.

Kort tid etter opplyste politiet at begge de to var siktet i forbindelse med knivstikkingen.

Etter å ha avhørt alle de involverte i saken har politiet snudd, og den ene mannen har fått status som fornærmet.

– Med bakgrunn i dette er status endret fra siktet til fornærmet på den ene av de to mennene som var involvert. Fornærmede er fortsatt på UNN i Tromsø og har blitt operert for de skadene han fikk som følge av hendelsen. Fornærmede ble påført flere knivstikk på ulike deler av kroppen, opplyser etterforskningsleder Steffen Andreassen i en pressemelding.

Den siktede ble pågrepet av politiet i går etter at han ble utskrevet fra UNN Tromsø for behandling for ett knivstikk.

– Han er avhørt av politiet og erkjenner ikke straffeskyld for å ha knivstukket fornærmede. Fornærmede er avhørt på UNN Tromsø i dag og har der pekt ut siktede som gjerningsmannen som påførte han knivstikkene. Av hensyn til den videre etterforskningen går ikke politiet ut med detaljer om hva som har fremkommet i avhørene av de involverte, sier Andreassen videre.

Siktede vil bli løslatt i løpet av dagen da det etter politiets syn ikke foreligger bevisforspillelsesfare eller gjentakelsesfare. Han er ilagt besøksforbud ovenfor fornærmede.