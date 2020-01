En kvinne og hennes to voksne døtre er nå mistenkt for brannen som raste gjennom apehuset i dyrehagen. Det skriver BBC.

Blant de 30 apene som døde var det orangutanger, sjimpanser og silkeaper. To sjimpanser og en familie på syv gorillaer overlevde brannen.

Politiet mistenker at de tre kvinnene fyrte opp ulovlige kinesiske himmellykter som forårsaket brannen. De tre kvinnene skal ha uttalt at de er utrolig lei seg for hendelsen.

Meldte seg selv

Til politiet skal kvinnene ha sagt at de ikke visste at himmellyktene var ulovlige i Tyskland. Fem slike lykter ble funnet i nærheten av dyrehagen.

De var kvinnene som selv meldte seg til politiet onsdag, og politiet berømmer dem for å ha stått fram.



I etterkant av at de tre mistenkte stod fram, kunne politiet sammenligne deres håndskrift med de håndskrevne nyttårshilsningene som ble funnet med lyktene.

Kvinnene er mistenkt for «brannstiftelse gjennom uaktsomhet», og risikerer inntil fem år i fengsel eller bot.

TYSKLAND: Minst 30 dyr, blant dem orangutanger, sjimpanser og silkeaper, døde i en brann som raste gjennom apehuset i dyrehagen Krefeld i Tyskland under nyttårsfeiringen. Foto: Alexander Forstreuter/Ap

– Vår verste frykt

Brannen brøt ut ved midnatt nyttårsaften, og brannvesenet ble varslet klokken 0.38. De var på stedet få minutter senere, men da var huset allerede overtent.

Brannen ødela fullstendig dyrehagens apehus, som åpnet i 1975. Ifølge politiet var det ikke et sprinkleranlegg i huset.

– Vår verste frykt er blitt en realitet, skrev dyrehagen på sin Facebook-side.

Brannmannskaper hindret flammene fra å spre seg til andre bygninger i dyrehagen, som ligger nær Düsseldorf.

På Facebook ber dyrehagen om forståelse for at dyrehagen har vært stengt for gjester siden brannen. Tilbudene om hjelp fra publikum har strømmet på etter dne tragiske hendelsen.