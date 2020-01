«Northug-prosjektet fikk det til å koke innvendig hos sportssjefen»

MÅTTE GI SEG: Marit Bjørgen var kritthvit i ansiktet da hun annonserte at hun måtte gi seg i Tour de Ski.

Boikott

«Justyna Kowalczyk er med sine fire seire på rad Tour de Ski-dronningen. Men da hun, som favoritt, kom for å ta sin femte triumf på rad så hadde kanskje den polske løperen fått litt nykker. For rett før touren startet innkalte hun til pressekonferanse og fortalte at hun ikke ville være med fordi det var for mange skøyterenn!»

TOUR-BOIKOTT: Justyna Kowalczyk droppet Tour de Ski i 2013/14. Foto: Vegard Wivestad Grøtt

Mest arrogante

«I denne kategorien er Martin Johnsrud Sundby i særklasse best. I 2016-utgaven var han så sterk og suveren at han vant touren med over tre minutter, den største seiersmarginen. På etappen 30 kilometer fellesstart i klassisk i Lenzerheide gikk han fra de andre i lett snøvær. Hva sier man etterpå da?

– Det ble vel i overkant ubehagelig for de der bak!»

SUVEREN: Martin Johnsrud Sundby utklasset resten av verdenseliten. Foto: Terje Pedersen

Sinne 1

«Jeg husker godt at Georgio di Centa «konfirmerte» Petter Northug og kalte ham usportslig etter at trønderen hadde vært litt ufin i feltet på sprinten. Men den som har vært mest sint er Chris Jespersen. Han hadde, etter en god start, ambisjoner om å vinne Tour de Ski. Men underveis på etappen Cortina-Toblach fikk Jespersen beskjed fra treneren om å bremse på farten - for å hjelpe Martin Johnsrud Sundby.

– Jeg holdt på å fly i flint og holdt på å bryte, sa Jespersen.»

IKKE FORNØYD: Chris Jespersen følte seg bra, men måtte bremse farten underveis. Foto: Heiko Junge

Sinne 2

«Sportssjef Vidar Løfshus har også temperament. Det fikk vi se da Petter Northug troppet opp meg egen buss, på størrelse med smøretrailerne, under Tour de Ski i 2013. Selvsagt skal skikonger få gjøre stort sett som de vil. Men dette prosjektet fikk det til å koke innvendig hos sportssjefen. Og da Northugs manager Lars Gilleberg, som også var i bussen, fikk litt sår hals, sprakk det for Løfshus. Han nektet Northug å bo der. Bussen måtte desinfiseres. Sirkus Løfshus og Northug. Herlig for oss i media.»

EGEN BUSS: Turnébussen til Petter Northug jr. skapte oppstyr. Foto: Vegard Wivestad Grøtt

Oppvisning 1

«Jeg tror knapt jeg har sett råere kvinner i klassisk, jeg hadde iallfall ikke det da, enn da Virpi Kuitunen og Aina-Kaisa Saarinen avgjorde fellestarten I Val di Fiemme i 2009. De stakk fra alle andre og ledet med 100 meter før de forsvant fra stadion.»

UTKLASSING: Virpi Kuitunen gikk fra alle på 10 km klassisk fellesstart i 2009. Foto: Alessandro Trovati

Oppvisning 2

«Det er sjelden jeg har sett Petter Northug ha blitt ydmyket mer enn på en 20 kilometer klassisk i Val di Fiemme. Året må ha vært 2010, Northug gjorde nærmest narr av tsjekkeren Lukas Bauer da han tok de første spurt-prisene. Så skrudde Bauer opp farten. Northug sprakk, og da han kom i mål så han ut som en utrent 50-åring i Birken.»

PUSTET TUNGT: Petter Northug prøvde å følge Lukas Bauer. Det ble for tøft. Foto: Armando Trovati

Været

«Det får man gjort lite med. Men det er mulig å forholde seg til været. Ikke slik som i Oberstdorf i 2018. Der var det "stürmisch wetter". Store trær blåste over løypa, reklameskilt fløy gjennom luften. Men «the show must go on!» Heldigvis ble rennet stoppet. Det var galskap å være ute.»

LIVSFARLIG: Løypen ble blokkert av svære trær. Foto: Christof Stache

Northug

«Han kunne vært med på flere punkter her. Northug har selvsagt preget Tour de Ski med sine mange etappeseire og væremåte. Han fikk aldri oppleve å vinne Tour de Ski, men ble tilkjent seieren etter Martin Johnsen Sundbys dopingdom. Hvis jeg skal trekke fram ett sportslig øyeblikk må det bli fra Oberhof i 2010. Hans spurt på det lange oppløpet var helt magisk. Han må ha gått forbi tjue mann og vant hårfint foran Maxim Vylegzhanin. Dette var Petter på det beste!»

SPURTKONGE: Petter Northug tok rotta på konkurrentene helt mot slutten. Foto: Matthias Rietschel

Mamma

«Heidi Wengs mamma, May, er en sprek dame, med topplasseringer i Birken og i flere motbakkeløp. Det kommer godt med når du skal være overalt oppover alpinbakken for å heie datteren Heidi fram til seier i Tour de Ski. Makan til ivrig mamma! Proppfull av energi. Ta en titt på You Tube. Topp underholdning.»

SPREK: Mamma May Bente Weng ga datteren Heidi en god klem i målområdet. Men hvem var mest sliten? Foto: Terje Pedersen

Kjeltring

«Det er ikke ofte østerrikerne er med å prege internasjonalt langrenn. Derfor var det litt pussig, ja, jeg skal innrømme at jeg ble mistenksom da Johannes Dürr hadde beste etappetid opp alpinbakken i 2014 - og ble nummer tre sammenlagt. Etterpå kom sannheten. Han var en kjeltring, doperen Johannes!»