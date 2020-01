Sorry, Therese. Her tar du dessverre feil

– Jeg syns det er litt synd at de tar bort bonussekunder på distanserennene. Slik som i går når det er fellesstart og når det er enkeltstart i Toblach, at man kunne fått noen bonussekunder for at man faktisk vinner et skirenn der også, på lik linje med sprint.

Det sa Therese Johaug til VG før Tour de Ski. Torsdag fikk hun svar på tiltale fra Astrid Uhrenholdt Jacobsen i samme avis.

Og jeg må si:

Sorry, Therese, men her tar du dessverre feil.

UENIG: TV 2 Sportens langrennsekspert Petter Soleng Skinstad er ikke enig med Therese Johaug. Foto: Olof Andersson/tv 2

Eller, rettere sagt har Astrid Uhrenholdt Jacobsen helt rett. Det må jo selvsagt være forskjell på bonussekundene i sprint- og distanserenn. Faktisk burde det vært enda større forskjeller enn det er i dag!

At langrennsløpere er uenige om hvordan konkurranser bør legges opp, er ikke nytt. Alle er seg selv nærmest, og vil helst ha mest mulig av det som passer dem best. Johannes Høsflot Klæbo snakker opp sprint og korte distanser, og er selvsagt godt fornøyd med både programmet og bonussekundene i årets Tour de Ski.

En av hans tøffeste konkurrenter, Sergej Ustjugov, savner på sin side de lengre etappene fra tidligere utgaver av touren. Her tipper jeg feltet er delt omtrent på midten, avhengig av om løperne behersker sprint eller ikke. Det er imidlertid viktig å heve blikket opp og heller se hva som er best for sporten, fremfor bare å tenke på seg selv.

Noe av poenget med Tour de Ski, ved siden av å være et utstillingsvindu for langrennssporten, er å utfordre løpernes allsidighet. Samtidig må man aldri glemme at langrenn, som alle annen idrett, er underholdning. Da må man selvsagt prøve å beholde spenningen i det lengste. I så måte har Astrid Uhrenholdt Jacobsen helt rett, mens lagvenninnen Therese Johaug tar feil.

Skal utøvernes allsidighet utfordres, må selvsagt sprint være på programmet. Skal sprintene også utgjøre en forskjell i sammendraget er det like selvsagt at utøverne må belønnes for dette, og da må bonussekundene faktisk bety noe. For der du i distanserenn gjerne går rundt 30 minutter, går du i sprintprologen rundt tre. Hvordan i all verden skal da den raskere delen av feltet klare å holde følge i sammendraget uten bonussekunder?

Hvis man ser på de to konkurransene med individuell start så langt i årets Tour de Ski, sprintprologen i Lenzerheide og 10/15 km fri i Toblach, så skjønner man med en gang hvorfor vinneren av sprinten får 60 bonussekunder. Vedkommende har da gått en prolog og tre tøffe heat, men det er kun tidsforskjellen i prologen som teller i sammendraget - før bonussekundene.