For øyeblikket ligger Johannes Høsflot Klæbo på tredjeplass i sammendraget i Tour de ski – 26 sekunder bak Aleksander Bolsjunov.

Byåsen-løperen må dermed gå en feilfri etappe på dagens fellestart i Val di Fiemme om han skal innhente sekunder på russeren.

Men 23-åringen kommer på ingen måte til å planlegge noe taktikkeri med de andre norske løperne før 15 kilometeren.

– Det har vært så mange som prøver forskjellige taktikker. Jeg føler det mislykkes hver eneste gang. Det er derfor jeg er så skeptisk til det. Men hvis man begynner å planlegge noe så skal jeg banne på at det går feil vei, sier Klæbo til TV 2.

23-åringen tror det blir opp til hver enkelt å levere.

– Jeg tror ikke taktikk blir viktig. Til syvende og sist må man gjøre jobben selv, så får vi se hvem som er sterkest til slutt. Alle skal få gjøre det de mener er riktig for seg selv. Jeg kommer ikke til å bli sur om noen norske drar i fra, fortsetter Klæbo.

Frykter Bolsjunov

Aleksander Bolsjunov tok onsdag over sammenlagtledelsen da han dro fram en maktdemonstrasjon på jaktstarten i Toblach.

Og Klæbo frykter russeren kan gjøre det samme igjen.

– Hvis Bolsjunov setter opp den farten han hadde på onsdag, så blir det slitsomt for hele gjengen å henge på. Da er det bare å bite seg fast. Alle sekundene teller selvfølgelig. Jeg tror at feilen, eller det jeg bommet på er at man blir spist opp av lyst og fokusere på det som skal skje til slutt. Jeg må prøve å hente så mange bonussekunder som mulig i morgen. Og hvis man har en kjempedag så må man prøve å gå i fra. Det handler om å ikke bli overivrig. Jeg må gå tilbake og se på hva som er viktig for meg og ha fokus det som skal skje siste dag, sier Klæbo.

Sammenlagtstilling Tour de Ski:

1. Alexander Bolsjunov

2. Sergej Ustjugov +00.16

3. Johannes Høsflot Klæbo +00.26

4. Pål Golberg +01.00

5. Iivo Niskanen +01.10

6. Martin Løwstrøm Nyenget +01.16

7. Hans Christer Holund +01.18

...

9. Sjur Røthe +01.22

...

11. Simen Hegstad Krüger +01.40