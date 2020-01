Ari Behn bisettes i dag

Fredag bisettes Ari Behn fra Oslo Domkirke, etter at han tok sitt eget liv første juledag. Behn ble 47 år gammel.

Det er på forhånd ventet mange gjester i bisettelsen, som starter klokken 13.

Politiet oppfordrer alle til å være ute i god tid, og til å bruke kollektivtransport.

– Det vil være store avsperringer rundt hele domkirke-området på grunn av sikkerhet, og det vil ikke være mulig å kjøre til Domkirken, sier Ari Behns manager og talsperson for familien, Geir Håkonsund til TV 2.

Det vil heller ikke være lov å ta med seg bager eller vesker inn i kirken. De som har med seg dette, vil bli bortvist.

Domkirken åpner en time før bisettelsen starter.

Minneord

Bisettelsen forrettes av Oslo-biskop Kari Veiteberg.

TV 2 sender direkte på hovedkanalen og Nyhetskanalen fra klokken 11.00.

Håkonsund, opplyste til TV 2 torsdag at det vil bli musikalske innslag, salmer og bønn.

Det blir også minneord som skal ledes av familiemedlemmer.

Torsdag ble dødsannonsen publisert.

«Vår alles kjære Ari Mikael Behn. Født 30. september 1972, gikk inn i lyset 25. desember 2019. Du er høyt elsket av oss alle. For barna er du uerstattelig» står det skrevet i den.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)

Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15) Kilde: Helsenorge.no

Venter mange gjester

Både kongelige, statsråder, norske politikere og en rekke kulturpersonligheter er ventet å delta.

Fra regjeringen kommer statsminister Erna Solberg (H), finansminister Siv Jensen (Frp), kulturminister Trine Skei Grande (V), olje- og energiminister Sylvi Listhaug (Frp) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF), det opplyste statsministerens kontor til TV 2 torsdag.

Også Ap-leder Jonas Gahr Støre stiller i bisettelsen. Det samme gjelder NATOS generalsekretær Jens Stoltenberg.

Sikkerhetstiltak

Det gjøres en rekke sikkerhetstiltak i forbindelse med bisettelsen.

– De som ønsker å delta, må være klar over at det er en bisettelse med et høyt sikkerhetsnivå, og at man ikke vil slippe inn i kirken med for eksempel vesker eller bager, sa Håkonsund til NTB torsdag.

Det vil være en egen publikumskø separat fra inngangen til de reserverte plassene.

Politiet gjennomfører trafikkregulerende tiltak i umiddelbar nærhet til Oslo domkirke i forbindelse med bisettelsen. Ellers vil folk som ferdes i Oslo sentrum, ikke bli påvirket av sikkerhetstiltakene, skriver Oslo-politiet i en epost til NTB.