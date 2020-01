Hovedredningssentralen fikk melding om hendelsen litt over klokken 11.30 torsdag formiddag, og har sendt to redningshelikoptre til stedet.

Skipet ligger rundt 400 kilometer sørvest for Bodø.

– Rundt klokken 11 meldte et lastefartøy at to av mannskapet hadde blitt skylt over bord. Været i området er svært dårlig med åtte meter høye bølger og vind opp i liten storm, så dette er en alvorlig situasjon, sier redningsleder ved Hovedredningssentralen, Tor Erik Thorkildsen, til TV 2.

Det var VG som først omtalte redningsaksjonen.

Jobbet på dekk

Mannskapet på lastefartøyet kastet ut markeringsbøyer etter mennene som falt over bord, og jobbet en stund med å lete selv før hovedredningssentralen ble involvert.

– Det er uvisst om bøyene som ble kastet ut nådde de to mennene, sier Thorkildsen.

HRS vet ikke detaljene rundt hva som skjedde da mennene falt over bord, men de har jobbet på dekk.

To redningshelikopter er satt inn i søket.

Ifølge redningslederen vil det første helikopteret være fremme ved lastefartøyet rundt klokken 14.15, mens det andre ikke er der før klokken 15.30.

Krevende forhold

– Stedet hvor fraktefartøyet ligger er langt til havs. Det er 180 nautiske mil rett vest for Sandnessjøen, eller sagt på en annen måte: om lag 410 kilometer sørvest for Bodø, sier Thorkildsen.

Redningslederen opplyser at de også prøver å få opp et Orion-fly i lufta, for å være et så kalt «eye in the sky».

Mannskapet falt over bord fra lasteskipet «Stara Planina», som er på vei fra Murmansk i Russland til Constanta.

– Dette er et stort fraktefartøy på 186 meter, og det er veldig dårlig vær og vanskelig å manøvrere et så stort og tungt fartøy, så det er krevende forhold der ute, sier redningslederen.

Saken oppdateres!