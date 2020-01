– For mange er romjulen en flott tid hvor man virkelig får tid til å være sammen, snakke om ting som er viktig, og gjøre hyggelige ting sammen. Men noen kjenner på en tomhet og ensomhet, sier psykolog og forfatter Frode Thuen til God morgen Norge.

Thuen har noen tips om hva som skal til for å få et forhold til å fungere i flere år.

– Et problem i et parforhold er at man velger feil person, forteller forfatteren før han fortsetter:

– Og et annet er hvis man har valgt riktig person, men så gjør man ikke det riktige for å ta vare på forholdet.

Det er spesielt noen temaer som man må finne ut av, både om man er i startfasen av et forhold og hvis man har vært sammen i flere år.

– Passer vi sammen, eller har vi de samme interessene og de samme ønskene?, er ifølge psykologen noen av temaene det er viktig å finne ut av.

Målet med forholdet er er avgjørende for om man bør satse på forholdet eller ikke.

Åtte temaer

Det er spesielt åtte temaer verdens mest kjente parterapeut, John Gottman, mener det er viktig å prate om hvis man vil lykkes i et forhold. Og det er disse teamene Thuen har skrevet om i den norsk versjon av boken.

Disse åtte temaene, som også KK har skrevet om, er: tillit, konflikt, sex, penger, familie, eventyr, spiritualitet, og drømmer.

– Det å løfte det opp er ikke en garanti i seg selv at forholdet varer, men da setter man fokus på noen temaer som vi trenger å avklare og finne ut av, sier Thuen.

Det er ikke bra hvis samtalene om disse teamene ender opp i krangel.

– Kanskje betyr det at dette ikke er et forhold man skal satse på hvis det er tidlig i forholdet, forteller psykologen.

Hvis man lever sammen og har barn, kan det være en pekepinn på at man må jobbe med forholdet.

Investere i forholdet

I boken skriver Frode Thuen om åtte forskjellige typer dater som kan gjøre forholdet bedre.

– Hvis man skal holde gløden, engasjementet og vitaliteten ved like, så må man investere i det. Og det å ha denne typen dater er nettopp en slik investering, forklarer Thuen.

Forfatteren anbefaler at man en gang i uken setter seg ned og har litt kvalitetstid. Da skal det ikke handle om hverdagsutfordringene, men om noe som er hyggelig og meningsfullt.

Hvis forholdet har mistet litt gløden er det fortsatt mulig å redde det.

– Så sant det er noe liv, interesse og engasjement fra begge parters side, så er det mulig å snu en prosess som kanskje er på vei ned. Men det aller viktigste er at man unngår at man kommer dit, påpeker psykologen.