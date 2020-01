Terje (54) mistet sønnen i selvmord: – Jeg får et enormt behov for å gi problemet et ansikt

Etter at forfatteren og kunstneren Ari Behn tok livet sitt første juledag, har Terje Normann (54) reagert sterkt på at enkelte kaller dødsfallet egoistisk på sosiale medier.

– Mange av oss har nok opplevet selvmord innen nære relasjoner. Jeg selv mistet min sønn, Torbjørn, for to og et halvt år siden i selvmord. Hva som foregikk i hodet på han når han kom til det stadiet, hadde absolutt ingenting med egoisme å gjøre, skrev Normann i et Facebook-innlegg den 27. desember.

Siden innlegget ble skrevet har det fått over 23.000 likerklikk og har blitt delt mer enn 11.000 ganger.

– Jeg får et enormt behov for å gi dette problemet et ansikt. Jeg må innrømme at jeg skriver dette med tårer i øynene, og svelger klump i halsen, skriver Terje.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)

Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15)

Helsenorge.no

En rekke organisasjoner er involvert i arbeidet med forebygging av selvmord. Enkelte av dem har støttegrupper og hjelpetelefoner. Se oversikten her.



Bærer ikke nag

Normann ønsker ikke å gå i detaljer når det gjelder sønnens historie, men TV 2 har fått lov til å gjengi innlegget han skrev.

– For de fleste som ender sitt liv på denne måten har en svært gjennomgående tanke, og det er at de får for seg at alle rundt dem vil få det bedre om de ikke lever mer. De føler seg som en belastning for alle andre. Psykologien rundt dette er fryktelig dype ting som de fleste av oss ikke forstår en dritt av, skriver Normann.

– For Torbjørns del var barna hans det han elsket aller høyest. Men selv ikke hans kjærlighet til de var nok motvekt mot det svarte som tynget seg inn i hodet hans, skriver han videre.

Normann forteller at han er sjokkert over enkeltes reaksjoner på selvmord.

– Jeg vil aldri kunne bære nag til min sønn som gikk fra oss på denne måten, selv om det har revet bort en stor del av mitt liv. Jeg føler bare så enormt synd på han som har gjennomgått det forferdelige svarte som tok livet fra han, skriver han i innlegget.

– Skaper dårlige holdninger

Normann retter pekefingeren mot brukere som kommenterer ubetenksomt på sosiale medier.

– Til dere som slenger ut slike tankeløse og uvitende kommentarer har jeg kun en ting å si. Slike holdninger bunner i ren uvitenhet. Og å si slike ting offentlig viser bare frem deres egen egoisme, skriver Normann.

VIL HA ÅPENHET: Terje Normann (54) mener vi ikke er flinke nok til å snakke om selvmord i Norge. Foto: Privat

Han mener at slike holdninger hos foreldre igjen kan skape dårlige holdninger hos barna.

– Vi har selv erfart dette under huden i vår familie, da vi oppdaget at datter til Torbjørn opplever å bli mobbet av sine medelever fordi hun måtte ha en veldig dårlig far som ikke ville leve mer. Slike holdninger hos barn kommer fra deres nære voksne. De som sliter med selvmordstanker trenger hjelp og støtte fra de rundt seg, ikke slike destruktive, egoistiske holdninger, slår han fast.