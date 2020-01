Har ingen planer om å være «hjelperytter» for Klæbo

– Det er mange som har prøvd å gå taktisk, og jeg føler det mislykkes hver gang. Derfor er jeg skeptisk til det. Hvis man planlegger noe skal jeg banne på at det går feil.

– Går for egne sjanser

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum vil ikke pålegge noen løpere å jobbe for å maksimere Klæbos sjanser.

– Holund og Røthe har aldri vært nærmere teten enn de er på nåværende tidspunkt. På gode dager er de kapable til å sette ganske mange sekunder i sekken på konkurrentene her. De går for egne sjanser. Det er helt naturlig, sier Nossum.

Underveis vil det være ett punkt der det er mulig å ta bonussekunder. Førstemann på dette punktet får 15 bonussekunder. Nummer to får 12 sekunder. Deretter 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 og 1 sekund.

– De andre løperne har lyst på bonussekunder av egeninteresse. Rent hurtighetsmessig inn mot et spurtpunkt er nok Johannes kneppet kvassere. Jeg vet at det er flere av dem som er interessert i fart over tid for å forbedre sine plasseringer i sammendraget. De er avhengig av at noen foran dem detter av, analyserer Nossum.

Golberg, som er nummer fire i sammendraget, tror ikke han kan kjempe om seier sammenlagt. 29-åringen vil gjøre sitt for at en nordmann vinner til slutt.

– For min del vil det være en fordel om det gikk jevnt fort i morgen. Det er en individuell idrett, men jeg skal gjøre mitt for at Norge skal ha sjanser til å vinne Tour de Ski, sier han.