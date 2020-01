Se Roma – Torino søndag kl. 20.40 på TV 2 Sport 1 og TV 2 Sport Premium.

Det ble meldt om kaos da Zlatan Ibrahimovic ankom Milano for å sluttføre overgangen til AC Milan.

Aftonbladet skriver at over 50 fans og medierepresentanter ventet på Ibrahimovic utenfor privatklinikken La Madonnina der han undergikk den medisinske sjekken, og at svenskens bil straks ble omringet.

Men lengre vest i landet foregikk det noe som trolig skapte enda mer begeistring for en hel del svensker.

POPULÆR: Zlatan Ibrahimovic er tilbake i Milano og AC Milan. Foto: Daniele Mascolo

For samtidig som den svenske veteranen gjennomgikk sin legesjekk i Milano, var en 19 år yngre svenske i Torino i samme ærend.

Dejan Kulusevski (19) er eid av Atalanta, men har imponert stort på utlån for Parma denne sesongen. Nå er han snart Juventus-spiller.

Den italienske giganten la torsdag ut bilder fra 19-åringens medisinske sjekk. Ifølge italienske Sky skal overgangssummen ligge på rundt 345 millioner kroner.

Aftonbladet skriver at den svenske landslagsspilleren trolig vil bli sendt tilbake til Parma på lån ut sesongen.

STORTALENT: Dejan Kulusevski har vært en komet i sesongens Serie A. Foto: Ciro De Luca

Kulusevski har scoret fire mål og notert seg for syv målgivende pasninger på 17 Serie A-kamper for Parma. Stortalentet er født i Sverige av makedonske foreldre, og fikk sin A-landslagsdebut mot Færøyene i november.

Svensken forlot Brommapojkarna i hjemlandet til fordel for Atalanta i 2016, der han fikk Serie A-debuten forrige sesong. I sommer gikk på lån til Parma, og nå har karrièren virkelig tatt av.

– Jeg merker at jeg har mye å lære, for dette er mitt første år i Serie A. Å gå rett til en storklubb er ikke lett, det er veldig vanskelig. Det viktigste for meg er å spille, for får jeg ikke det kommer jeg tilbake til det jeg følte på forrige sesong. Det var frustrerende. Så når jeg føler meg klar, så kommer jeg til å gå til en storklubb for å spille. Ikke bare for å gå dit, sier Kulusevski til TV 4.