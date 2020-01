Nå har han likevel sagt seg villig til å forklare seg for politiet.

Ifølge siktelsen reiste advokaten i 2013 til Tyskland og mottok en delbetaling på 5.000 euro i kontanter. Pengene var angivelig fra en klient, men skal ha blitt overlevert av en tysk mann som er avhørt i saken.

Deler av beløpet skulle gå til bestikkelser av etterforskere eller andre politifolk som jobbet med klientens sak, mener politiet.

Klienten var på tidspunktet siktet for å ha oppbevart to kilo heroin. Bestikkelsene skulle bidra til at det aldri ble tatt ut noen tiltale, ifølge siktelsen. Klienten ble imidlertid både tiltalt og dømt i saken.

Selv nekter advokaten straffskyld for anklagene om korrupsjon.

Avvist av statsadvokaten

Han har også nektet å forklare seg for politiet i Oslo, fordi han mener de er inhabile i saken. Særlig mener advokaten at seksjon for organisert kriminalitet er uskikket til å etterforske saken, ettersom politifolkene han angivelig skulle bestikke, jobber der.

PÅTALEANSVARLIG: Politiadvokat Terje Nedrebø Michelsen vil ikke si noe om politiets innstilling til statsadvokaten. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Tidligere i høst avviste Oslo politidistrikt inhabilitetsinnsigelsen fra advokaten, som valgte å klage avgjørelsen inn for statsadvokaten. Nå har også statsadvokat Carl Graff Hartmann konkludert med at Oslo politidistrikt ikke er inhabile.

Dermed er det ventet at advokaten skal forklare seg for politiet i løpet av kort tid.

– Vi ønsker alltid å få saken best mulig opplyst, og siktedes forklaring er i så måte ønskelig i alle saker, også denne, sier politiadvokat Terje Nedrebø Michelsen til TV 2.

Han ønsker ikke å svare på spørsmål om inhabilitetsinnsigelsen eller hva politiet har foreslått i sin innstilling til statsadvokaten.

Saken har lenge ligget på statsadvokatens bord, men statsadvokat Hartmann sier han nå vil avvente den siktede advokatens avhør for han avgjøre hvorvidt det skal tas ut en tiltale.

Har lydopptak

Et helt sentralt bevis i saken er et lydopptak av en samtale mellom advokaten og klienten hans. Lydopptaket er gjort i fengsel, og det er klienten selv som har gjort opptaket og gitt det til politiet.

Advokaten har derfor ment at lydopptaket er et ulovlig ervervet bevis. Verken Oslo tingrett eller Borgarting lagmannsrett har imidlertid vært enig med ham i dette.

Videre motsatte advokaten seg at politiet tok beslag i data fra regnskapsføreren hans, fordi han mener det er et brudd på hans taushetsplikt. Den aktuelle klienten har opphevet taushetsplikten, og retten har derfor gitt politiet lov til å ta beslag i datautstyret.

I tillegg til grov korrupsjon er advokaten siktet for brudd på både bokføringsloven og tolloven.

Den siktede advokatens forsvarer, advokat John Christian Elden, har ikke besvart TV 2s henvendelser.