Brannmannen Geoffrey Keaton (32) er en av to brannmenn som mistet livet i kampen mot skogbrannene Sør-Vest Sydney

Keaton og hans kollega døde den 19. september da et brennende tre falt i veien for, og veltet, brannbilen han kjørte. Torsdag ble han hedret for sin innsats under sin egen begravelse i Buxton i New South Wales.

På det hjerteskjærende bildet fra bisettelsen ser man Keatons 19 måneder gamle sønn Harvey motta fortjenestemedalje for mot og tjeneste. Medaljen festes til sønnens brannmannuniform av leder for New South Wales Rural Fire Servcie (NSW RFS) Shane Fitzsimmons.

MINNESMERKE: Hjelmene til Geoffrey Keaton og hans kollega som døde i den samme ulykke, Andrew O'Dwyer er lagt ned ved deres minnesmerke. Foto: Stringer

Ifølge Reuters sto det en kopp på Keatons kiste med en tegning av en far og en sønn, og skriften «pappa, jeg elsker deg til månen og tilbake».

Et titalls brannmenn hedret Keaton, og holdt æresvakt.

– I dag tok RFS-familien farvel med en av sine egne, under bisettelsen til Geoffrey Keaton i New South Wales, skriver RFS på Facebook.

Totalt har tre brannmenn mistet livet i skogbrannene.

HEDRET: Keaton ble hedret for sin innsats under bisettelsen. Foto: Nsw Rural Fire Service

Rekordvarmt og rekordtørt

Samtidig fortsetter skogbrannene og herje i Australia.

2019 var det varmeste og tørreste året som noen gang er målt i landet, hvor skogbrannene har nå svidd av enorme områder.

Rekordene bekreftes av landets meteorologiske institutt BOM, ifølge den australske kringkasteren ABC.

Gjennomsnittstemperaturen i Australia i fjor var den høyeste siden målingene begynte. Samtidig var den gjennomsnittlige nedbøren den laveste som noen gang er målt.

Ekstrem varme og tørke er viktige årsaker til de store brannene som har rast i flere australske delstater de siste månedene. Brannene beskrives som de verste i landets historie, og de har svidd av områder som til sammen er nesten like store som Kroatia.

Fakta om brannene i Australia Årets brannsesong i Australia startet i november, tidligere enn normalt, grunnet langvarig tørke og høye temperaturer. Det er nå over 200 branner den mest folkerike delstaten New South Wales (NSW) og nabodelstaten Victoria.

Minst 18 mennesker har mistet livet i brannene, åtte av dem siden 30. desember. 17 personer er savnet i Victoria.

Hittil denne uka er 381 boliger ødelagt på sørkysten av NSW, som torsdag erklærte ny unntakstilstand.

Kraftig vind og høyere temperaturer er varslet i helgen, og myndighetene ber folk evakuere fra en kyststrekning på 400 kilometer.

Over 1.400 boliger er blitt flammenes rov, først og fremst i NSW. Småbyer er lagt i ruiner, og det har også vært branner i Queensland, samt i delstater sør og vest i Australia.

Totalt er over 55.000 kvadratkilometer svidd av, et område som er nesten på størrelse med Kroatia. Kilder: AP, DPA

Tallet på omkomne øker

Minst 18 mennesker har mistet livet, hundrevis av boliger er rasert og tett befolkede områder har i perioder vært dekket av helseskadelig røyk.

I desember ble rekorden for Australias høyeste gjennomsnittlige makstemperatur slått. Dagen etter ble rekorden slått igjen, da snittemperaturen over hele kontinentet var 41,9 grader.

Over store deler av verden settes varmerekorder oftere enn før som følge av den globale oppvarmingen. I Australia er det gradvis blitt varmere siden 1960-tallet.