Skoda måtte vente lenge med å få sin første elektriske bil – den kompakte bybilen Citigo e iV. Dette er Skoda sin variant av VW e-up!.

De har også måttet smøre seg med tålmodighet med tanke på ladbare hybrider. Med andre ord: De har vært uten de to mest populære drivlinje-alternativene i Norge de siste årene.

Likevel har de holdt stand. Familiebilen Octavia var den mest solgte diesel/bensinbilen i Norge i fjor. Og totalt endte Skoda i 2019 med 7.000 solgte biler.

Målet for 2020 er mye høyere. I forbindelse med et møte med pressen rett før nyttår, uttalte sjefen for Skoda i Norge, Thomas Meiner, at de ønsker å selge rekordmange 8.900 biler i år. Halvparten av disse bilene skal være ladbare.

Nyheter på vei

For selv om de måtte vente en stund, har de nå fått fart på de elektrifiserte modellene sine. Nevnte Citigo iV blir innstegsmodellen – med startpris på 176.000 kroner.

Bestselgeren Octavia kommer nå i en helt ny generasjon. Det mest spennende for norske kjøpere, er at den for første gang blir ladbar.

En 1,4-liters TSI bensinmotor jobber da sammen med en elmotor – som gir en systemeffekt på 204 hk.

Litium-ion-batteriet på 14 kWt gir en rekkevidde på opptil 55 kilometer, målt etter den nye og strengere målemetoden, WLTP (les mer om WLTP her).

Nye Octavia iV ventes å være leveringsklar til norske kunder over sommeren.

Skodas toppmodell, Superb, er nå tilgjengelig med ledning, både som sedan og stasjonsvogn. Rekkevidden er 55 km (WLTP).

Flaggskipet med ledning

Skodas toppmodell, Superb, blir også ladbar. Her består drivlinjen av en 1,4 TSI bensinmotor som yter 156 hk (115 kW), i kombinasjon med en 85 kW elektrisk motor. Maksimal systemeffekt her er 218 hk.

Superb iV får også en rekkevidde på 55 km (WLTP). Fyller du i tillegg opp tanken med bensin, blir samlet rekkevidde på 850 km.

I forbindelse med at batteriene stjeler noe plass, reduseres bagasjeromsvolumet i de ladbare modellene. I Superb er det 510 liter – mot 660 liter i modellene med diesel eller bensinmotor.

Startprisen på Superb iV er 399.000 kroner.

El-SUV

Men den aller mest spennende nyheten fra Skoda i 2020 blir uten tvil den elektriske SUVen Vision iV. Den kommer mot slutten av året.

Skoda lover god plass, smarte løsninger, mye bil for pengene og et design som skal skille seg ut. De har bekreftet at den produksjonsklare utgaven får mulighet for firehjulstrekk og hengerfeste.

Konseptutgaven er 4,66 meter lang, 1,92 meter bred og 1,61 meter høy. Med andre ord er det en stor og rommelig elbil.

Konseptbilen lover godt, med tanke på Skodas elektriske SUV. Men den blir først tilgjengelig som vanlig SUV – og først senere med den coupeaktige taklinjen til konseptbilen.

Kommer i 2020

Vision iV blir bygget på Volkswagen-gruppens nye elbil-plattform (MEB). I konseptbilen sitter to elektriske motorer med totalt 306 hestekrefter. Produksjonsmodellen blir tilgjengelig i to varianter, der innstegsmodellen får noe lavere effekt.

Når de første norske kundene får bilene sine, vet vi foreløpig ikke. Skoda nøyer seg her med å si at utleveringen skal starte mot slutten av 2020.

Det er åpnet for reservasjoner, og rundt 3.500 nordmenn skal ha benyttet seg av den muligheten.

