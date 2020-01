Sophie Elise Isachsen er for tiden aktuell med den tredje sesongen av Sophie Elises verden på TV 2.

Seerne har i de foregående sesongene blitt med bloggeren og influenseren på opp- og nedturer, reiser, huskjøp, krangler og fester.

I denne sesongen, som har premiere mandag 6. januar, blir kameraene blant annet med inn på operasjonsstuen.

– Det var ikke noe som var planlagt, men jeg skulle operere i den tidsperioden. Og jeg deler jo det som skjer i livet, og operasjonen var noe som skjedde i livet akkurat da, forklarer Isachsen i God morgen Norge, og fortsetter:

– Jeg gikk veldig mange runder med TV 2 om hvordan man kan dele det på en måte som ikke blir sånn: «Her er jeg i lite klær, og her er før og etter». At det blir informativt og at det viser den harde siden ved det, og en så godt som nøytral side av det hele.

Vil ha kjæresten for seg selv

Selv om Isachsen og samboeren Kasper Kristoffersen har vært kjærester i flere år, kommer han likevel ikke til å være en stor del av serien.

– Han er med i de to første episodene, og litt utover i serien, men jeg føler det er viktig å ha noe som er privatlivet ditt. Ha han litt for meg selv. Vår relasjon og hva vi gjør dag til dag, det er veldig fint å ha bare mellom oss, forklarer hun.

I desember fylte Isachsen 25 år, og bloggeren forteller at hun umiddelbart opplevde en «kvartlivskrise».

– Jeg begynte å tenke over om jeg egentlig har gjort noen «voksne» ting i det hele tatt. Men nå føles det bare veldig bra, og jeg føler meg 25.

Dette var harstadværingens syvende jul uten kjøtt på tallerkenen. Hun har i tillegg blitt inspirert av samboeren til å slutte og drikke alkohol.

Hjem til fortiden

Julen feiret Isachsen i barndomshjemmet i Harstad med mor og far.

– Søsteren min bor på andre siden av jorden, så jeg er det eneste barnet som de kan passe på. Men å komme hjem til Harstad er litt komplisert, for jeg blir som om jeg var 16 år igjen. Usikker og irritert på meg selv.

Hun forteller om følelser hun ikke har bearbeidet, men kun lagt til side da hun flyttet sørover. Isachsen forklarer det på bloggen som å komme hjem til fortiden.

– Jeg blir som om jeg gikk på videregående igjen, og da var jeg veldig usikker på meg selv og hvordan jeg passet inn sosial. Jeg føler veldig på det når jeg kommer hjem i jula, at jeg er litt «ukul». Men det holder meg vel ydmyk, på en måte, forteller 25-åringen.