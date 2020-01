To dager etter at Lillestrøm bekreftet ansettelsen av Geir Bakke ble 50-åringen presentert på en pressekonferanse på Åråsen.

– Fem år i samme klubb, og jeg hadde planer om å være i Sarpsborg enda lenger. Vi hadde en tøff sesong i fjor og når man reflekterer litt rundt det og Lillestrøm kom på banen, fikk jeg en fornemmelse om at det kanskje er riktig timing nå. Både for Sarpsborg, Lillestrøm og for min del, sier Bakke til TV 2.

– Noen ganger er det bare sånn at man får lyst til å gripe fatt på noe annet. Når denne situasjonen dukket opp, synes jeg det føltes riktig, legger han til.

Takket nei til RBK

Bakke kommer fra Sarpsborg og har signert en kontrakt ut 2024-sesongen med LSK. Første sesong blir i Obos-ligaen for Bakke, noe flere har kommentert på sosiale medier etter at overgangen ble klar. Særlig med tanke på at han takket nei til Rosenborg for ett år siden.

– Er fotballen litt rar?

– Fotballen er rar. Jeg er litt rar jeg også. Men, «timing is everything», og i fjor følte jeg at det ikke ble riktig der og da. Nå føler jeg at det er riktig timing, understreker Bakke.

– Angrer du?

– Angrer? Nei, jeg angrer aldri på noe, svarer LSK-treneren med et smil.

Lillestrøms sportssjef, Simon Mesfin, forstår dersom det kan virke merkelig for folk på utsiden at klubben klarte å hente Bakke nå etter nedrykket.

– Det kan virke veldig rart og spesielt at vi greier det nå når vi er i Obos-ligaen for første gang på 45 år. Men for meg er det ikke så veldig rart. Vi var selvfølgelig avhengig av at det skulle gå i orden med Sarpsborg, men på motivasjonen til Geir Bakke som trener, var jeg ikke i tvil om at han ville synes dette var meget interessant, sier Mesfin til TV 2.

Han understreker at klubben er strålende fornøyd med ansettelsen.

– Geir er en av de fremste trenerne i norsk fotball og har vist gjennom det han har gjort både i KBK tidligere, og Sarpsborg nå i nyere tid at han er en stor kapasitet.

– Målet er opprykk på første forsøk

Bakke er klar for å ta fatt på arbeidet for å få Lillestrøm tilbake til Eliteserien.

– Å få lov til å være med på, la oss kalle det en liten gjenreisning, er motiverende. Sammen skal vi stake ut den riktige retningen og få dette her i mål. Hvor mange måneder det vil ta eller ikke får tiden vise, men vi må bare prøve å finne den riktige retningen, sier Bakke.

– Målet for sesongen er opprykk?

– Målet er selvfølgelig opprykk på første forsøk. Å si noe annet er bare tull. Det viktigste er at vi jobber riktig og at det ikke blir krampetrekninger rundt det vi holder på med, men at vi er stødig, fornuftige og rasjonelle på reisen.