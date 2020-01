Martin Løwstrøm Nyenget (27) var raskest av samtlige løpere på jaktstarten i Toblach. Siggerud-karen har vært ung og lovende lenge, og han har også vært innom landslaget en periode.

Nå er han på Team Veidekke Innlandet. Der fikk han Marthe Kristoffersen (30) som trener før denne sesongen. Det skapte reaksjoner hos Løwstrøm Nyenget og de andre guttene på laget:

– Kvinnelig trener i langrenn er det ikke mange som har?

– Det var mange spørsmål, og kritiske spørsmål rundt Marthe, ja. Noen av oss var skeptiske, forteller han.

– Har bein i nesen

Og Marthe Kristoffersens velkomstprat med Martin Løwstrøm Nyenget bidro neppe til mindre skepsis.

– Det første jeg sa til Martin var at han var en middelmådig skiløper. Jeg vet jo at Martin alltid har vært en god skiløper, men samtidig har han hatt veldig mange skiløpere foran seg på resultatlistene. Kanskje jeg fikk litt respekt da jeg fortalte sannheten? undrer Marthe Kristoffersen og ler godt av denne hendelsen.

Martin Løwstrøm Nyenget innrømmer at det har gått over all forventning med Marthe Kristoffersen som trener.

– Vi er jo spente på hvordan en ny trener er, uavhengig av kjønn. Det er jo sterke personligheter i en slik treningsgruppe, og det er viktig å ha en trener som er leder. Det har Marthe klart, og det viser at hun har bein i nesen, sier Løwstrøm Nyenget.

Og kanskje har virkelighetsorienteringen hjulpet for Martin Løwstrøm Nyenget, som har levert gode renn denne vinteren og er nummer seks i Tour de Ski når tre renn gjenstår.

– Martin er jo en god allrounder på ski, som vi ser i Tour de Ski. Han er god i det meste og er en hardtarbeidende utøver. Han er ivrig og lett å få med på trening, forklarer Marthe Kristoffersen.

Drømmer om landslagsplass

Selv sier også Løwstrøm Nyenget at han har vært lovende lenge nok. Han var på landslaget en periode uten å lykkes helt.

– Det har vært opp- og nedturer, sykdom og ryggproblemer. Kanskje er jeg i ferd med å få lønn for strevet nå. De sier jo at det kreves 10 000 treningstimer for å nå toppen, og jeg tror at jeg begynner å nærme meg det nå.

– Er målet å komme tilbake på landslaget?

– Jeg har det topp på Team Veidekke Innlandet nå. Der har jeg sterke treningskompiser. Marthe som trener er hele tiden på hugget og følger opp, men jeg tror jo at det er enda bedre utviklingsmuligheter på landslaget. Så svaret er ja, sier 27-åringen.

– Fortsett å gå fort på ski så er muligheten der, er svaret fra landslagstrener Eirik Myhr Nossum.