– Det er friskt i vannet og varmt i lufta, sier en tilfreds ordfører til TV 2.

Yvonne Wold (SV) er ordfører i Rauma kommune og hun nyter et morgenbad i Jupdalen utenfor Åndalsnes torsdag formiddag.

I Åndalsnes ble det nemlig slått varmerekord torsdag morgen hvor gradestokken klatret opp til hele 18,6 grader. Dermed slo byen den tidligere varmerekorden i januar, som har stått siden 1989. Da ble det i januar målt 17,9 grader i Tafjord på Sunnmøre.

Rekorden ble imidlertid slått kort tid senere. Da kunne Meteorologisk institutt melde at det ble målt hele 19 grader på Sunndalsøra.

– Det er bare å nyte det varme været i verdens beste kommune for naturglade mennesker, som både kan kose ved fjorden i dag eller på topptur på ski, sier ordføreren.

Til tross for at ordføreren trives med de varme temperaturene, er Wold også klar på at rekorden er grunn til bekymring.

– Et tankekors

Da TV 2 møter ordføreren har gradene sunket til 15. Til tross for at lufta fortsatt er varm, innrømmer Wold at det er kjølig i vannet.

– Det er friskt, men jeg vil ikke prøve å anslå hvor mange grader det er. Men jeg holder nok ikke mange minutter før det klaprer godt i tennene, ler hun.

Wold mener at det er et tankekors å kjenne på den gode sommervarmen i januar når man kjenner til klimaendringene.

– Så varmt har vi aldri hatt det i januar. Det er helt unormalt og vi kjenner på de farlige klimaendringene. Sånn sett er det ikke akkurat noe å feire, sier hun.

Varmest i Europa

I 09.30-tiden er de målte temperaturene i Møre og Romsdal faktisk de høyeste temperaturene målt i hele Europa.

– Det er faktisk ingen steder på kontinentet som er like varmt akkurat nå. Gradene vil mest sannsynlig stige flere steder utover dagen, men akkurat nå er Åndalsnes og Sunndalsøra varmest på kontinentet, sier vakthavende meteorolog Stig Arild Fargerlie i StormGeo.

Til sammenligning er det 14 grader på Malta, 10 grader i Barcelona i Spania, 8 grader i Athen i Hellas og ned til 6 grader i Istanbul i Tyrkia.

Klimaendringer som årsak

Meteorologen ser en klar tendens til at det stadig blir varmere om vinteren.

– At vi får perioder med mildvær om vinteren er ikke uvanlig, men at lufta er så varm som den er nå er spesielt. Vi ser at det er stadig lettere å slå varmerekorder, mens kulderekordene går det lengre mellom, sier vakthavende meteorolog Stig Arild Fargerlie i StormGeo.

Han peker på klimaendringer som en naturlig del av årsaken.

– At det stadig settes nye rekorder er det nok klimaendringene som er ansvarlig for. Alt tyder på at dette er en tendens som vil fortsette i mange år fremover, sier Fargerlie.