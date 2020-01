41 døde i brann i fjor: – Det er veldig bekymringsverdig

– Den billigste livsforsikringen man kan ha er røykvarsleren. Det er gjerne om natten, mens man sover, at den virkelig kan utgjøre forskjell mellom liv og død

– Vær varsom

Ann Christin Olsen-Haines i DBS sier også at røykvarsler er et av de viktigste tiltakene man kan gjøre for å brannsikre hjemmet.

– Det er viktig å ha fungerende røykvarslere i alle etasjer så man blir varslet hvis det oppstår en brann, sier Olsen-Haines.

Videre sier hun at det er viktig å være varsom ved bruk av levende lys og elektroniske produkter som vaskemaskin og når man lader telefonen.