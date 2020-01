Se Liverpool – Sheffield United på TV 2 Sport Premium og Sumo i kveld klokken 20.30!

Liverpool er for øyeblikket ti poeng foran Leicester i Premier League, og kan øke luken til 13 poeng om de beseirer Sheffield United på eget gress i kveld.

Og før kveldens kamp sier Liverpool-manageren at mye av grunnen til tabellposisjonen er takket være lagets mentalitet.

– Jeg kunne ha skrevet en bok om mentaliteten til spillerne. Jeg kommer aldri til å gjøre det, men jeg kunne ha gjort det. Men det er bra, det er akkurat hva man trenger, sier tyskeren på en pressekonferanse.

– Vi er ikke laget som spiller ut andre

Rødtrøyene er foreløpig ubeseiret i ligaen og har vist, spesielt i storkamper, hvor fenomenale de kan være på sitt beste. Likevel har det vært kamper hvor laget har måtte grave ekstra dypt for poengene – det plager ikke Klopp.

– Ingen steg i vår utvikling hadde vært mulig uten spillernes mentalitet, karakter og tankegang. Og det er eksepsjonelt. Vi har visst i veldig lang tid at vi virkelig må kjempe med alt vi har for å vinne kamper. Vi er ikke laget som hver gang spiller ut andre lag av sin egen stadion. Det er veldig viktig at guttene er slik de er, påpeker Klopp.

Liverpool har i tillegg gått fire kamper på rad i ligaen uten å slippe inn mål.

– Jeg har ikke tenkt så mye på målforskjell tidligere. Vi har ikke vært perfekte, men vært veldig gode i store deler. Jeg og spillerne er glade for å ikke ha sluppet inn mål i de siste kampene. Alisson er spesielt glad for det, sier Klopp.

Vil ha VAR-endring

I de siste rundene har VAR, nok en gang, blitt et gryende tema i Premier League. Armhule-offsider og hæler, som er millimetere over offsidelinjen, har vært sentralt i de siste kampene. Men Klopp mener det finnes en løsning.

– Jeg tror alle tenker det samme om VAR. Men det er ikke det største problemet i verden. Vi må diskutere de rette tingene. Vi vil ha klarhet og riktige avgjørelser. Nå får vi hvert fall tatt offsider. Det eneste problemet er at det føles som en halvtime før man ser at en tånegl er offside eller ikke, sier Klopp.

– Da vi hadde manager-møte snakket vi om disse tingene, og UEFA kom opp med en idé om å lage streken tykkere. For meg så var det bedre for fotballen fordi slik jeg har lært offsideregelen å kjenne, så skal tvilen komme den offensive spilleren til gode. Om det er en mulighet til å endre på det, så tror jeg at en tykkere linje vil hjelpe, fortsetter tyskeren.

I kveld kan Liverpool stramme grepet om førsteplassen ytterligere, når de møter Sheffield United på Anfield. Kampen ser du på TV 2 Sport Premium og Sumo klokken 20.30.