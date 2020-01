Sykehjemsbestyreren Arnfinn Nesset ble dømt for å ha drept 22 pasienter – nå lever han under skjult identitet

I 1983 ble sykehjemsbestyrer Arnfinn Nesset dømt for 22 drap.

I true crime-serien «Seriemorderen i Orkdal», som har premiere på TV 2 8. januar, hører vi en historie om en respektert tobarnsfar fra Trøndelag.

Som utdannet sykepleier ble Nesset i 1975 ansatt som bestyrer på sykehjemmet i Orkdal.

De første årene blir han beskrevet som enestående. De ansatte skrøt av en hjelpsom og forståelsesfull sjef. Hans tidligere bekjente forklarer at Nesset hadde en sterk kristen tro, og at han brydde seg om de rundt seg.

Store mengder gift

I 1977 skulle en mistanke spre seg på sykehjemmet. Sykepleierne mente flere dødsfall kom som lyn fra klar himmel. En fellesnevner blant de mange dødsfallene, viste seg å være at Nesset hadde besøkt pasientene kort tid før de døde.

Pleierne var redde for å varsle om mistanken uten bevis, men da det i november 1980 ble oppdaget at Nesset hadde samlet store mengder med medikamentet Curacit, ble styret varslet.

Curacit er et giftmiddel som ikke hører hjemme på et sykehjem, og kun milliliter av den åndedrettslammende giften er nok til å drepe et menneske.

I mars 1981, tre måneder etter varslingen, startet politietterforskningen. Nesset selv hevdet giften var bestilt for å avlive naboens hund. I senere tid ble denne historien stemplet som lite troverdig.

– Dette er en av de største kriminalsakene i Norge i nyere tid, men mange vet lite om hva som skjedde i Orkdal. Jeg ble overrasket over at seriedrapene nesten ikke har vært omtalt siden dommen falt i 1983, sier krimjournalist og Åsted Norge-programleder Jens Christian Nørve.

Sammen med tidligere Kripos-etterforsker Asbjørn Hansen, ser de nærmere på den unike drapssaken i håp om å komme til bunns i gåten.

Hevdet han ble presset til tilståelse

Etter 967 timer med politiavhør, tilsto Nesset i 1980 hele 30 drap. Etter samtaler med forsvareren Alf Nordhus, trakk han derimot alle tilståelsene – og erklærte seg ikke skyldig i retten. Han hevdet å ha blitt presset i avhør.

I mars 1983 falt dommen. Etter om lag to års etterforskning, og en fem måneder lang rettssak i Frostating lagmannsrett, ble Nesset dømt til lovens strengeste straff. Han ble dømt for 22 overlagte drap, og fikk 21 år i fengsel og ti års sikring.

Nørve og Hansen har fått tilgang på alle politiavhørene som ble gjort på 80-tallet.

– Vi har fått et unikt innblikk i politiets etterforskning og hva som lå til grunn for dommen mot Arnfinn Nesset. Vi har blant annet møtt dem som jobbet sammen med Nesset, politifolkene som etterforsket han og en av forsvarerne, forklarer Nørve.