Stor økning av folk som vil være frivillige hos SOS-telefon

Første juledag kom nyheten om Ari Behns dødsfall. Familien var helt fra start åpen om at det dreide seg om selvmord, og dagen etter kunne daglig leder Aslaug Timland Dale ved Mental Helses hjelpetelefon fortelle at de så en stor økning av henvendelser etter nyheten om selvmordet.

– Jeg var i kontakt med vaktene våre på tjenesten klokken sju i dag. Det har vært et voldsomt trykk på linjene våre, og vi har dessverre ikke fått snakket med alle sammen, sa hun til TV 2 andre juledag.

Generalsekretær Leif Jarle Theis i Kirkens SOS forteller at også de fikk flere henvendelser etter at Behn tok sitt eget liv, men at de også ser en økning av folk som ønsker å stille som frivillige.

– Det kan vi måle av hvor mange som har fylt ut søknadsskjema til oss, sier han til TV 2.

– Vi har siden andre juledag hatt en betydelig pågang av personer som vil være frivillig. Bare siden andre juledag og frem til i dag har nesten 100 personer meldt seg med navn og adresse på hjemmesiden vår, legger han til.

Til sammenlikning rekrutteres cirka 300 nye frivillige i året, og generalsekretæren forteller at ett av sentrene rapporterer om to tredeler flere henvendelser i disse dager, enn på samme tid i fjor.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)

Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15) Kilde: Helsenorge.no

Generelt forteller Theis at de kan se en økning av henvendelser fra folk som ønsker å være frivillige når de har hatt egne kampanjer, og når det har vært større fokus på selvmord og hjelpetelefonene i media.

Trenger flere

Samtidig forteller han at Kirkens SOS stadig trenger flere frivillige.

– Vi vet at vi har stor kapasitet og at vi er ganske trygge på et 24/7-nærvær, men vi ønsker å øke kapasiteten til enda flere frivillige, sier han.

Hjelpetelefonen til Kirkens SOS har generelt stor pågang av innringere, med cirka 500 besvarte henvendelser i døgnet, året rundt.

– Men vi ser at pågangen av henvendelser denne julen økte fra første juledag. Vi hadde opp mot 800 og 900 henvendelser, men fortsatt greide vi bare å svare på 500 av disse også de dagene, sier han og legger til:

– Andre år har vi nok ikke sett en tilsvarende økning over natten slik vi gjorde nå.

– Stor betydning

Generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse sa til TV 2 forrige uke at familiens åpenhet om at Behn tok sitt eget liv, ville få stor betydning for hele Norge som samfunn.

– Når familien tør å være åpne om selvmord, kan det bli lettere for andre som sliter, sa hun.