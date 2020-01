I Sykkylven i Møre og Romsdal blåste en tilhenger av veien torsdag morgen.

Mens i Måløy i Vestland fylke melder politiet at det er fare for at et tak skal blåse av et bygg. Både politiet og brannvesenet er på stedet for å sikre taket.

Natt til torsdag har det blåst kraftig på Vestlandet, og vinden vil trolig øke på utover dagen.

– Vi oppfordrer til å sikre løse gjenstander som det er fare for at vinden kan flytta på, opplyser politiet.

Den sterke vinden førte blant annet til at Måløybrua ble stengt i lengre perioder torsdag morgen.

nordfjord

De sterkeste vindkastene utover torsdagen er ventet i Nordfjord, Sunnmøre og i Romsdal.

Det er ventet sørvestlig full storm i fjellet og meteorologene varsler vindkast på 25–33 meter i sekundet.

Tidlig torsdag morgen melder meteorologene at det har vært sterk storm ved Stad, men senere torsdag kan vinden komme opp i orkan i perioder samme sted.