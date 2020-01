Første juledag ble det kjent at Ari Behn (47) tok sitt eget liv. Fredag skal han bisettes i Oslo Domkirke.

– Det vil være musikalske innslag, salmer og bønn, sier Ari Behns manager og familiens talsperson, Geir Håkonsund.

Bisettelsen starter klokken 13 og skal forrettes av Oslo-biskopen Kari Veiteberg.

I tillegg til musikalske innslag og bønn skal det holdes minneord.

– Det vil være minneord om Ari Behn som skal ledes av familiemedlemmer, sier Håkonsund.

Bisettelsen vil bli sendt på TV 2s hovedkanal og nyhetskanalen.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)



Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)



Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15)

Kilde: Helsenorge.no

Ventet mange gjester

Bisettelsen er åpen for alle og det er forventet et stort oppmøte. Oslo Domkirke har plass til rundt 900 mennesker

– Det er forventet veldig mange gjester, sier Håkonsund.

Mange av Behns venner, kolleger og familiemedlemmer har delt bilder og ord til minne om Behn på sosiale medier. Kongefamilien har også sagt at de er i sorg over at Behn har gått bort.

– Vi kommer til å minnes Ari som den varme, hjertelige og spirituelle mennesket han var. Det var en ære å lære Ari å kjenne. Våre tanker går til hans døtre og hans familie, sa kronprinsparet i en uttalelse.

Den svenske kongefamilien er også i sorg over dødsfallet. Mandag ble det kjent at kronprinsesse Victoria avlyser alle sine planer for å komme til Oslo og delta i bisettelsen. Kronprinsessen har vært en nær venn av Märtha Louise i mange år.

Gikk i fakkeltog

Ari Behns død har fått mye oppmerksomhet. Flere hundre har vært på Slottsplassen for å tenne lys til minne om Behn.

I Behns hjemby Moss ble det søndag holdt et fakkeltog med overveldende oppmøte.

En av arrangørene bak fakkeltoget Arne Kristian Løvik Stellander sa at de ønsket å minnes Behn samtidig som de ville settefokus på psykisk helse.