– Det er leit at det ble sånn, sier mannen som nå er dømt for omfattende bedrageri til TV 2.

I flere år brukte han ulike nettsider til å svindle til seg penger fra uvitende nordmenn.

Med falske navn la han ut annonser for blant annet kameraer, fluefiskerutstyr og randonee-ski.

TV 2 har tidligere snakket med et av svindelofrene i saken, Robert Nyiredy (49). Han fortalte at han skulle kjøpe mast til å drive windsurfing. På nettsiden windsurferen2.no fant han et vindseil til 1100 kroner, noe som er en svært god pris.

Problemet var bare at tilbudet var for godt til å være sant, da masten som var lagt ut for salg ikke eksisterer.

Den samme metoden har blitt benyttet mot minst 42 andre personer.

Bodde på Filippinene – trengte penger

Politiet mottok anmeldelser mot mannen fra over hele landet i flere år, men hadde ikke kapasitet til å prioritere saken.

I den aktuelle perioden bodde mannen på Filippinene. Han forklarte i retten at var i en svært tøff situasjon. Han hadde tidligere levd på arv fra sin mor og overskudd fra et boligsalg. Da dette gikk tomt, så han ingen annen utvei enn å svindle folk på nettet.

Til å begynne med solgte han sine egne eiendeler på nett, men da han var blakk og tom for eiendeler han kunne selge la han ut annonser for ting som ikke fantes.

Bedragerivirksomheten begynte i 2016, og i 2018 ble han etterlyst i Norge etter mange anmeldelser.

Ifølge 59-åringen ønsket han da å komme hjem, men ettersom han var blakk var det helt umulig. Han måtte dermed, ifølge sin egen forklaring, fortsette svindelen.

På et tidspunkt sendte han en e-post til etterforskningsleder og sa han var villig til å komme hjem, men at han ikke hadde midler til det.

Han ble også flere ganger pågrepet og fengslet av filippinsk politi. Til slutt fikk han råd til en flybillett til Norge etter hjelp fra sin kjæreste og filippinske myndigheter.

Angrende synder

I oktober 2018 intervjuet TV 2 59-åringen. På det tidspunktet var han etterlyst av politiet, men han oppholdt seg fremdeles på Filippinene.

I intervjuet erkjente mannen at han rutinemessig svindlet folk og at han synes det var leit, men forklarte at han gjorde det fordi han trengte pengene.

I tiltalen er det listet opp 43 fornærmede, men mannen selv mente den gang at han hadde svindlet minst hundre personer.

Når TV 2 snakker med ham torsdag sier han derimot at han kom i skade for å overdrive omfanget. Nå sier han at han er en angrende synder, men at han så seg nødt til å svindle fordi han trengte pengene.

– Jeg synes det er leit for de som ble utsatt for dette. Jeg skal gjøre så godt jeg kan for å betale de tilbake, men det kommer til å ta litt tid da. Det er jo et betydelig beløp, sier 59-åringen i en kort kommentar.

I tiltalen mot mannen kommer det også frem at han fortsatte bedragerivirksomheten etter at han innrømmet svindelen for TV 2.

Totalt var mannen tiltalt for bedrageri mot 43 personer, og 155.455 kroner. Han ble dømt til seks måneders fengsel, og til å betale tilbake pengene fra bedragerivirksomheten til de fornærmede.