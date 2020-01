Ghosn ble løslatt fra varetekt mot kausjon i Japan i april, men hadde utreiseforbud i påvente av tiltale og rettssak.

På nyttårsaften dukket 65-åringen likevel opp i Libanon, ifølge enkelte meldinger etter å ha blitt smuglet ut av Japan skjult i kassen til en kontrabass.

Ifølge den japanske kringkasteren NHK benyttet Ghosn sitt franske pass da han ankom Beirut i et privatfly fra Tyrkia.

Ghosn har både fransk, libanesisk og brasiliansk statsborgerskap, men passene hans lå etter pålegg fra japansk påtalemyndighet nedlåst hos advokatene hans i Tokyo.

De japanske advokatene nekter enhver kjennskap til flukten, men japansk politi mistenker at Ghosn fikk bistand både fra dem og andre i flukten.

Libanon har ikke utleveringsavtale med Japan, og Ghosn unngår dermed trolig rettssak.

Den tidligere Nissan-sjefen, som også var toppsjef i franske Renault, hevder selv at siktelsen mot ham er grunnløs og et resultat av japanske myndigheters motstand mot sammenslåing av de to bilgigantene.

(©NTB)