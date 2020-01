Se sammendrag fra kampen i vinduet øverst!

Den tidligere Arsenal og Manchester United-spilleren gikk hardt ut mot Solskjær etter 0-2-tapet for Arsenal. Han var svært kritisk til Solskjærs oppførsel.

– Når jeg hører på Ole virker han som en veldig hyggelig fyr. Jeg skulle ønske å få se ham litt mer slem til tider, og at han rett og slett kunne vært sint, sier van Persie i studio med BT Sport.

– Han smiler etter en slik kamp. Dette er ikke tiden for å smile, fortsetter han.

– De trenger en kampplan og frykt

Solskjær og Manchester United tapte sin første kamp i 2020 og flere lag puster dem fremdeles i nakken. Det mener van Persie United-manageren må ta på sin kappe.

– De trenger en kampplan og litt frykt for treneren. Som spiller må du være klar over at dersom du ikke tar løpene du skal, eller de pasningene, vil du bli straffet og ikke få spille neste kamp, understreker 36-åringen.

Han fikk også spørsmål i BT Sport-studio om han mente United-spillerne frykt.

– Sannsynligvis. Slik det ser ut, tror jeg det, svarer en kritisk van Persie.

Ferdinand: – Ser ingen plan

Rio Ferdinand var også gjest hos BT Sport og var heller ikke særlig imponert etter kampen.

– Jeg så dem her forrige sesong og da synes jeg de viste en form for struktur. Jeg så ingen mønster eller plan i dag. De ønsker å gjøre det bra og er desperate etter å gjøre det bra for Manchester United, men det er ikke det som skjer, oppsummerer den tidligere United-spilleren.

Manchester United ligger på femteplass i Premier League med 31 poeng. Det er fem poeng opp til Chelsea på fjerdeplass og kun ett poeng ned til Tottenham og Wolves på sjette- og syvendeplass.