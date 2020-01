Tiltaket vil gjelde fra og med fredag morgen australsk tid.

– Vi tar ikke lett på slike beslutninger, men vi vil sørge for at vi er så forberedt som mulig inn mot hva som kan bli en grusom lørdag, sier delstatens premier Gladys Berejiklian, ifølge ABC.

Kort tid senere økte også Australian Capital Territory, hvor blant annet hovedstaden Canberra ligger, sitt farenivå.

Frykter lørdagen

Det australske brannvesenet forventer ekstremt vanskelige arbeidsforhold lørdag, med over 40 grader i lufta, sterke vindkast og lav luftfuktighet.

En person ble bekreftet omkommet som følge av brannene torsdag. Samtidig er 17 andre ikke gjort rede for. Det er sommerferie i Australia, og svært mange har reist til de sørlige områdene i landet.

Det offisielle tallet på omkomne ble onsdag oppjustert til 17, og minst 1.400 boliger er ifølge myndighetene lagt i aske, flest i delstatene New South Wales, Queensland og South Australia.

Etter en dramatisk nyttårshelg hvor brannene trakk ut mot kysten og truet mange tettsteder både i Victoria og New South Wales, arbeider myndighetene med å få oversikt over konsekvensene og tallet over savnede blir endret.

Flere har fått strøm

Ifølge Berejiklian er tilgangen på nødvendig utstyr og forsyninger blitt bedre de siste dagene.

– Flere har fått tilgang på strøm, og flere har fått nødvendige forsyninger. Vi sørger også for at evakueringssentrene har alt de trenger. Nødmannskapene vil gjøre det som trengs for å sørge for at folket får det de trenger, sier Berejiklian