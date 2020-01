Ny nedtur for Solskjærs prosjekt: – To skritt frem og ett tilbake

Arsenal-Manchester United 2-0

Se sammendrag av kampen øverst!

Det nye årets første storkamp endte med nedtur for Ole Gunnar Solskjær og Manchester United med 0-2 på Emirates i det som var Mikel Artetas første seier som sjef for Nord-Londonerne.

Dermed misbrukte de røde djevlene muligheten til å kappe innpå Chelsea som innehar den forjettede 4. plassen som gir plass i Champions League neste sesong.

– For Ole Gunnar Solskjær er det litt som det har vært siden sesongen startet i august. Det er to skritt fram og ett tilbake, uttalte TV 2-kommentator Øyvind Alsaker i det storoppgjøret på Emirates var slutt.

Solskjærs Manchester United-lag kom fra to strake triumfer mot Newcastle og Burnley, men klarte ikke å forlenge den gode perioden. Sist de vant tre strake ligakamper var i januar i fjor, og Alsakers analogi om to skritt frem og ett tilbake ble også repetert av engelsk presse da Manchester United-manageren måtte svare for seg etter kampslutt 1. nyttårsdag.

– Du kan si det, for vi har tapt en kamp etter to seire. Men for meg var det en kamp mellom to lag med mye kvalitet. Arsenal viste det mer enn oss i 1. omgang. Vi kom ut OK, hadde to-tre kontringer, men så kom de inn i kampen. Vi brukte for mange touch, de vant ballen tilbake fra oss. Og vi slipper inn to mål, som er skuffende, sa Solskjær, som også nevnte marginene som var imot dem ved begge scoringene der ballen spratt i hans lags disfavør ved begge anledninger.

Solskjær fornøyd med de første ti

Overfor TV 2 påpeker han også den positive starten, men erkjenner at hans lag etter hvert var underlegne i det som ble en helt avgjørende 1. omgang i Nord-London.

– Det var en god start. Første sju-åtte-ti minuttene. Vi vant ballen fint og hadde en del gode overganger, men så er vi ikke flinke nok og presise nok på de overgangene. Etter de scorer, tar de over totalt. De er aggressive, de vinner tilbake ballen hurtig når vi vinner den, vi klarer ikke å sette sammen tre-fire-fem pasninger i riktig retning, så vi er alltid under press. Når de scorer det andre målet rett før pause, blir det vanskelig.

– Hva sier du til guttene i pausen?

– Det viktigste er å tro på at vi kan komme tilbake. Alle snakker om at vi skal ha det neste målet. Og hvis du får det neste målet, om det er ti minutter igjen eller en halvtime igjen, så vet vi at vi kan få poeng. Men vi fikk dessverre ikke det første målet. Vi presset dem bakpå, men vi greide ikke å få sistepasningen, innlegget eller avslutningen god nok, sier Solskjær til TV 2.